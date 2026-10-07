CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Башкирии усилили связь в купеческом селе под Нефтекамском

Новое телеком-оборудование заработало в Николо-Березовке Краснокамского района республики. Жители и гости населенного пункта теперь могут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Николо-Березовка расположена на левом берегу Камы, в восьми километрах от Нефтекамска. Старинное село привлекает туристов не только из Башкирии, но и соседней Удмуртии. В первую очередь они приезжают сюда ради Большой Купеческой улицы, обновленной в рамках проекта «Возвращение домой» и позволяющей познакомиться с особняками XIX века.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

«МегаФон» развернул сеть LTE в северной части поселения. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что дает широкий радиус сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Новое покрытие упрощает повседневные задачи для тысяч сельчан, позволяя пользоваться государственными услугами, приложениями банков, образовательными ресурсами и другими цифровыми сервисами без задержек и зависаний.

«Мы усилили покрытие в Николо-Березовке, приняв во внимание обширность территории и плотность населения. После запуска оборудования средняя скорость загрузки составляет здесь 60 Мбит/с, а максимальная достигает 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять гигабайт можно за семь минут. Уже за первый месяц трафик в локации вырос на 20%», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, потратит 765 миллионов на импортозамещение сетевой инфраструктуры

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

Россия начинает замещать импорт редкоземельных магнитов. Готовится к запуску крупное производство на отечественных редкоземах

Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще