С электронными подписями от «Контура» можно работать на 600 площадках. Среди них государственные порталы, информационные системы, электронные торговые площадки и системы ЭДО. Шестисотой системой, где теперь принимают электронную подпись от «Контура», стала «Тринити» — платформа для передачи сведений о перевозке отходов строительства, сноса и грунтов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для работы на большинстве электронных площадок нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). Это самый защищенный вид электронной подписи, ее создают с помощью криптографии, и документ, подписанный КЭП, приравнивается к бумажному с обычной рукописной подписью. Сертификаты КЭП выдают только аккредитованные удостоверяющие центры, такие как «Контур».

КЭП УЦ «Контура» можно использовать для взаимодействия с государством: получать справки, лицензии и выписки через «Госуслуги», отправлять отчетность в ФНС, СФР, Росстат, Банк России, ФТС и Росприроднадзор. Также сертификаты подходят для работы в государственных информационных системах: Честный знак, ЕГАИС, ГИИС ДМДК, ФГИС ЛК и др. С КЭП можно подавать документы онлайн в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, регистрировать недвижимость в Росреестре, направлять на экспертизу проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также подписывать транспортные документы.

КЭП позволяет обмениваться документами с контрагентами через системы ЭДО, вести внутренний документооборот компании без дублирования на бумаге, например подписывать кадровые и первичные бухгалтерские документы.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «С каждым годом все больше процессов переходит в электронный формат, а сфера применения электронной подписи расширяется. Так, в 2026 г. электронная подпись стала обязательной для работы с проектной документацией и большинством транспортных документов. КЭП от УЦ «Контура» подходят для большинства сценариев бизнеса, а если появляются новые, мы оперативно их поддерживаем и даем пользователям понятные инструкции».