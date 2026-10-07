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От утилизации мусора до медицины: россияне назвали самые перспективные сферы для роботизации

Робототехника активно развивается, а роботы находят применение во все большем числе сфер. На этом фоне «Лаборатория Касперского» решила выяснить, где россияне видят наибольший потенциал роботизации и какие риски считают наиболее существенными. По данным исследования компании «Россияне о роботах: возможности и риски», в тройке наиболее перспективных сфер — утилизация отходов (64%), добыча полезных ископаемых (62%), транспортировка грузов и хранение (56%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Роботы в жизни россиян: возможности и риски» проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в сентябре 2026 г. В нем приняли участие 1007 человек из крупных городов России.

Где еще пригодятся роботы. По мнению россиян, устройства также могут принести пользу в сферах обслуживания зданий и территорий (51%), обрабатывающем производстве (45%), сельском хозяйстве (41%), науке (41%) и медицине (40%).

Менее востребованными для роботизации респонденты считают отрасли, где нужно напрямую взаимодействовать с людьми: рекламу и консалтинг (11%), телекоммуникации (11%) и искусство (7%).

Аргументы «за». Среди тех, кто видит пользу от роботов хотя бы в одной сфере (98% опрошенных), главным преимуществом назвали освобождение людей от опасной или физически тяжелой работы (69%). На втором месте — возможность действовать в среде, непригодной для человека: при экстремальных температурах, в условиях радиации и на глубоководных объектах (66%).

Более половины респондентов также отметили снижение нагрузки на людей (57%), способность работать без перерывов и выходных (54%) и увеличение скорости выполнения задач (53%).

Чего опасаются больше всего. При всех преимуществах 81% опрошенных видят в роботизации риски. Прежде всего — технические: сбой, способный навредить человеку (67%), ошибки при распознавании ситуации или действий людей (59%), а также зависимость от качества программного обеспечения или связи (38%).

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Немало опасений связано и с кибербезопасностью. 56% респондентов считают, что роботами могут воспользоваться злоумышленники, почти каждый второй (48%) опасается утечки конфиденциальных данных, а 41% — скрытого сбора информации.

Россиян беспокоят и возможные социальные последствия: сокращение рабочих мест (51%), утрата навыков из-за постоянного использования роботов (38%) и размытая ответственность за действия машины (37%).

Где цена ошибки слишком высока. Наибольшие опасения вызывает использование роботов в медицине и здравоохранении — эту отрасль назвали 47% опрошенных. Далее идут общественные службы, включая полицию и пожарную охрану (37%), банки и финансовые услуги (34%), образование (32%) и производство продуктов питания (29%).

«Робототехника активно развивается, а сами роботы находят применение во все большем числе сфер. Интерес к этому направлению растет, и мы видим его в том числе на примере Международного чемпионата «Битва роботов», партнером которого уже второй год выступает «Лаборатория Касперского». При этом вместе с возможностями развиваются и связанные с роботизацией риски. Уязвимости в программном обеспечении, несанкционированный доступ к данным, использование роботов злоумышленниками — все это важно учитывать заранее. Поэтому механизмы безопасности необходимо закладывать еще на этапе проектирования роботизированных систем», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

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