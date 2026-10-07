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Михаил Мишустин отметил развитие цифровой инфраструктуры в арктических районах Якутии

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения» отметил реализацию масштабных проектов по строительству волоконно-оптических линий связи в удаленных районах арктической зоны Якутии. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Для республики с ее большой территорией, значительными расстояниями между населенными пунктами и труднодоступностью ряда северных территорий развитие современной инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений цифровой трансформации.

Одним из основных проектов в этой сфере является «Синергия Арктики», инициированная главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Проект предусматривает строительство более 7 тыс. километров волоконно-оптических линий связи и поэтапное подключение арктических и северных населенных пунктов республики к современной телекоммуникационной инфраструктуре.

«Особенно важно, что развитие инфраструктуры связи в арктических районах Якутии отмечено сегодня на федеральном уровне. Для нашей республики с ее огромной территорией и удаленностью населенных пунктов доступ к современной связи – один из ключевых вопросов. В рамках проекта «Синергия Арктики» предстоит построить более 7 тыс. километров ВОЛС, чтобы создать современную магистральную инфраструктуру связи в арктических районах республики», – отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.

Параллельно в регионе с 2021 г. реализуется федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0». За это время современной мобильной связью и высокоскоростным интернетом обеспечены 57 населенных пунктов Якутии.

По словам Петра Николаева, работа по расширению зоны покрытия мобильной связью продолжается. До 8 ноября 2026 г. жители республики могут принять участие в голосовании Минцифры России и определить населенные пункты численностью от 100 до 1 000 человек, которые будут подключены к сетям 4G/LTE в 2027 г.

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«Наша общая задача – последовательно сокращать цифровое неравенство и делать современные услуги связи доступными для жителей даже самых небольших и отдаленных населенных пунктов Якутии», – сказал министр.

В целом цифровая инфраструктура России продолжает расширяться. Как сообщил Михаил Мишустин, в стране насчитывается около 948 тыс. базовых станций. В Якутии сегодня работают порядка 4 тыс. базовых станций, обеспечивающих мобильной связью жителей республики. Для сравнения, в 27 странах Европейского союза насчитывается порядка 526 тыс. базовых станций.

Продолжается и реализация федеральной программы устранения цифрового неравенства. За шесть лет связью стандарта LTE в России обеспечены жители 8 тыс. малых населенных пунктов.

«Все инициативы в области связи существенно расширят возможности граждан и предпринимателей пользоваться электронными сервисами, дадут импульс другим секторам. Рассчитываем, что число таких проектов будет расти», – сказал Михаил Мишустин.

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