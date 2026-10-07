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«Логика молока» оптимизировала промобюджет на 1-2% за счет единого цифрового контура промопланирования

«Логика молока», производитель молочной продукции, совместно с командой Jume завершила очередной этап трансформации процесса промопланирования и управления доходностью (PRGM) на базе интеллектуальной IBP-платформы Jume. Одним из эффектов внедрения стала оптимизация годового промобюджета на 1-2% без потери выручки. Об этом CNews сообщили представители компании «Логика молока».

Перед проектной командой стояла задача связать долгосрочное формирование промоплана с ежедневным управлением конкретными акциями и повысить точность оценки их финансового эффекта. Для ее решения были использованы два взаимосвязанных модуля Jume: Trade Promotion Optimization (TPO), который формирует и математически оптимизирует долгосрочные планы, и Trade Promotion Management (TPM), отвечающий за их операционное исполнение.

Проект позволил перейти от контроля отдельных промоакций к системной работе со всем промопортфелем. В компании создан единый цифровой контур, который объединяет стратегическое моделирование, операционное управление и передачу согласованных планов на исполнение. Ранее часть этих процессов была распределена между несколькими системами и требовала значительного объема ручной работы.

Теперь «Логика молока» может формировать промопланы на разных уровнях детализации — от клиента и товарной группы до отдельных SKU, отслеживать историю изменений, сравнивать фактические и плановые показатели, работать с различными сценариями согласования. Финансовый результат каждого варианта рассчитывается в формате P&L, что позволяет оценивать последствия решений еще на этапе разработки плана. Для расчета используются модели машинного обучения, учитывающие колебания спроса.

«Для нас было важно решить две задачи одновременно: повысить качество самого промопланирования и сделать процесс более управляемым на операционном уровне. Вместе с Jume мы выстроили систему, в которой можем моделировать разные варианты, сразу видеть их финансовый эффект и затем переводить выбранный сценарий в конкретные промоактивности. При этом система учитывает не только математическую модель, но и реальные бизнес-ограничения, и экспертизу наших команд», – отметил Андрей Сумцов, директор по IT&Data «Логики молока».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Внедрение также позволило: формировать промопланы исходя из целевых KPI, а не только исторических активностей; повысить точность понедельного прогнозирования промопродаж; сократить время внесение ряда корректировок до нескольких секунд; обеспечить прозрачную историю изменений и перекрестную проверку данных; оценивать ключевые показатели с учетом актуальных корректировок; автоматически передавать согласованные планы из операционного контура в ERP-систему.

Проект оптимизации промопланирования стал новым этапом в развитии цифровых решений «Логики молока». Компания продолжает повышать эффективность коммерческого управления с помощью данных и аналитики.

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