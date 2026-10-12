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Программист создал сервис для отслеживания полицейских машин, и полиция приехала к нему на дом

Из-за угрозы конфиденциальности данных полиция заинтересовалась проектом канадского инженера, создавшего систему, фиксирующую перемещение только полицейских машин. Она использует ту же технологию и создана в ответ на размещение камер американской компании Flock Safety, скандально известной протестами по поводу слежки за гражданами. 

Полиция пока только задает вопросы

Канадскому инженеру-программисту и видеоблогеру Энтони Систилли (Anthony Sistilli) нанесли визит двое полицейских, которые задавали вопросы о созданной им системы автоматического распознавания номерных знаков (ALPR), предназначенной специально для отслеживания полицейских машин. Об этом Систилли сообщил в своем ютуб-канале, пишет Tom's Hardware.

Полицейских интересовали также планы Систилли относительно этого проекта, так он вызывает у них опасения по поводу конфиденциальности данных и их возможного использовании в противоправных целях.

За две недели до этого Систилли представил свою разработку в видеороликах на TikTok, заявив, что создать ее его побудили протесты против аналогичной технологии американской компании Flock Safety, применяемой в сотнях тысяч камер, установленных в США и Канаде.

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Flock
Систему Flock обвиняют в безконтрольной слежке за гражданами

Он также описал агрессивные и, возможно, вводящие в заблуждение, маркетинговые тактики, которые Flock использует, чтобы убеждать городские власти подписывать контракты на установку своих камер, от которых некоторые муниципалитеты в США начали отказываться под давлением общественности. Систему Flock обвиняют в слежке за гражданами без федерального контроля. Были также выявлены случаи незаконного использования базы данных Flock сотрудниками полиции в личных целях, включая преследование бывших партнеров.

Полицейских беспокоит то же, что и граждан

Сотрудники полицейской службы регионального муниципалитета Пил (Канада, провинция Онтарио), по словам Систилли, обеспокоены тем, что «люди смогут узнать, где они живут, когда начинают смену и чем занимаются в течение дня», что создает риски для правоохранителей, которых могут захотеть выследить злоумышленники.

Систилли обратил внимание, что именно такие опасения испытывают обычные граждане. Совместное исследование Reuters и Ipsos, о котором агентство писало в сентябре 2026 г., показало, что 47% опрошенных американцев выступают против использования камер Flock.

В беседе с полицейскими Систилли высказал мнение, что, вероятно, необходимо разработать больше правил, ограничивающих функционал подобных систем. Офицеры усомнились в существовании эффективного способа реализовать это без вреда их расследованиям.

Сопротивление камерам Flock в США

Flock, по ее собственным данным, предоставляет камеры и ПО более чем 4,8 тыс. правоохранительным органам и почти 1 тыс. предприятиям для помощи в расследовании и раскрытии преступлений.

При этом в штате Вирджиния (США) уже рассматривается иск о нарушении конфиденциальности, в котором утверждается, что система камер с искусственным интеллектом осуществляет слежку без ордера. Жители некоторых городов закрывали или уничтожали камеры Flock. Несколько муниципалитетов, включая такие крупные города, как Лос-Анджелес и Фуллертон, уже приостановили или полностью расторгли контракты с Flock.

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Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Еще одна проблема связана с защитой данных. Компания заявляет, что ее камеры надежно защищены системой шифрования, однако хакерам, как писал Tom's Hardware в сентябре 2026 г., удалось извлечь из них более 27 тыс. видеороликов и 1,6 млн изображений.

Также в сентябре 2026 г. стало известно, что исследователь безопасности обнаружил уязвимость на веб-сайте Flock, которая позволяла получить токен доступа без ввода учетных данных. Используя эту информацию, специалист построил карту размещения камер Flock и разместил ее в открытом доступе.

Анна Любавина

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