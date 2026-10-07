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«Контур» обеспечил обмен 25 млн документов за первый месяц обязательного применения ЭПД

В сентябре 2026 г. через инфраструктуру «Контура» прошло почти 25 млн электронных перевозочных документов (ЭПД). За этот же период к сервису «Логистика» от «Контур.Диадока» подключилось более 73 тыс. клиентов. До перехода на обязательное применение ЭПД «Контур» с 2022 г. обеспечил обмен около 16,5 млн документов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По данным Министерства транспорта России, всего за сентябрь 2026 г. в ГИС ЭПД оформлено более 39 млн документов. Это 70% от массива, накопленного за четыре предыдущих года работы системы. В пиковые дни ГИС ЭПД обрабатывала до 1,9 млн документов в сутки.

Заместитель министра транспорта России Борис Ташимов отметил, что за один месяц обязательного режима рынок выполнил объем работы, сопоставимый с тем, что было сделано с 2022 г. По его словам, это свидетельствует об активном внедрении ЭПД и подтверждает, что технологии работают и выдерживают реальные промышленные нагрузки.

Масштаб перехода виден и по данным «Контура»: за сентябрь 2026 г. объем составил уже почти 25 млн ЭПД – в полтора раза больше, чем за весь предыдущий период работы системы.

Также активно расширялся и обмен ЭПД между клиентами разных операторов. К концу сентября 2026 г. в «Логистике» от «Контур.Диадока» установлено около 550 тыс. активных роуминговых связей между контрагентами. В пиковые дни через роуминг проходило более 800 тыс. титулов ЭПД – отдельных этапов оформления перевозки, которые последовательно заполняют и подписывают ее участники.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

С ростом объема ЭПД «Контур» адаптировал сервис к новым нагрузкам. Автоматическая проверка документов перед отправкой позволила почти вдвое сократить число обращений. К концу сентября очередь в чатах поддержки удалось снять полностью, а среднее время ответа на горячей линии составляло около минуты для критичных вопросов и трех минут для стандартных обращений.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Первый месяц обязательного применения ЭПД стал для отрасли проверкой в условиях реальной промышленной нагрузки. Мы обеспечивали стабильную работу при резко выросшем трафике и одновременно адаптировали отдельные сценарии с учетом обратной связи бизнеса. За короткий срок рынок перешел от ограниченного использования ЭПД к массовому обмену. К концу года, по нашей оценке, темпы прироста новых подключений постепенно стабилизируются, а количество документов и связей между участниками перевозок продолжит расти. Следующим этапом станет более глубокая интеграция ЭПД в учетные и транспортные системы, развитие автоматизации, аналитики и планирования на стороне участников перевозки».

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