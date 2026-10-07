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«ХайТэк» и «Группа Астра» разрабатывают совместное решение на основе российского ИИ-ускорителя для встраиваемых систем

Компании «ХайТэк» и «Группа Астра» обеспечили технологическую интеграцию ИИ-ускорителя для встраиваемых систем LinQ HX с операционной системой Astra Linux Embedded. Новое решение позволит запускать нейросетевые модели непосредственно на конечных устройствах: системах видеоаналитики, бортовых вычислителях и робототехнических комплексах. Все компоненты, от аппаратной части до ОС, являются отечественными разработками. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе ИТ-форума «Цифровые решения». Совместное решение отвечает сразу двум трендам рынка. Первый тренд связан с переносом ИИ-вычислений из центров обработки данных на периферию (edge AI). Предприятиям все чаще нужна обработка данных в реальном времени прямо на объекте, без передачи в облако, задержек и зависимости от каналов связи. Второй тренд определяется ужесточением требований к технологическому суверенитету, прежде всего для объектов критической информационной инфраструктуры. Здесь заказчикам нужны решения, в которых и аппаратная часть, и системное ПО соответствуют регуляторным нормам.

ИИ-ускоритель LinQ HX разработан для работы в условиях ограниченного энергопотребления и габаритов, характерных для встраиваемых платформ. Операционная система Astra Linux Embedded имеет сертификаты ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России. Благодаря использованию отечественных компонентов в составе совместного решения, заказчики получат защищенную платформу для развертывания ИИ-функций в промышленности, энергетике, на транспорте и в системах безопасности.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Руководитель коммерческого блока «ХайТэк» Александр Шкилев: «Искусственный интеллект переходит из дата-центров ближе к источнику данных: в цеха, на подстанции, в транспорт, на периметр охраняемых объектов. Для работы в этом случае важны скорость реакции, автономность и защищенность. Заказчикам нужна платформа, которой можно доверять на уровне КИИ. Интеграция LinQ HX с Astra Linux Embedded стала основой для нашего совместного программно-аппаратного решения. Партнерство снимает главный барьер для разработчиков встраиваемых систем: им больше не нужно самостоятельно собирать и проверять российский стек для edge-ИИ. Они получают готовую базу и могут сосредоточиться на своем прикладном решении».

Директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман: «Сейчас мы все чаще реализуем проекты по применению Astra Linux не только на серверах и рабочих местах, но и в сфере промышленных и встраиваемых решений. Производство отечественного оборудования и спрос на такие устройства стабильно растут, в том числе в части ИИ-сценариев. Такие ускорители как LinQ HX становятся одним из ключевых элементов этого рынка. Совместное решение на базе Astra Linux Embedded даст производителям оборудования уверенность в стабильности работы продуктов с ИИ-функциями и сократит сроки их вывода на рынок».

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