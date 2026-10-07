«БФТ-Холдинг» обновил модуль работы с картами для визуализации активов и пространственного контроля

Новый картографический компонент позволяет работать с объектами не только в реестрах и карточках, но и непосредственно на электронной карте: видеть их границы и окружение, учитывать территориальные ограничения, подключать внешние геоданные и анализировать территорию. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Модуль доступен в решениях «БФТ.Управление активами» и «БФТ.Имущество». В первом случае используется для задач управления активами и объектами организации, во втором – при работе государственных органов с объектами имущества.

Объект, окружение и ограничения на одной карте

В основе модуля – многопользовательская веб-карта. В одном интерфейсе можно совмещать собственную картографическую основу организации, данные Национальной системы пространственных данных (НСПД), внешние картографические подложки и тематические слои. Состав слоев и доступ к ним настраиваются в зависимости от задач и ролей пользователей.

На карте можно работать с различными типами объектов: зданиями и сооружениями, земельными участками, линейными объектами, объектами незавершенного строительства, зонами с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и другими пространственными данными.

Пользователь может видеть точные границы объектов, искать и фильтровать их по заданным параметрам, редактировать контуры и характеристики, а также сопоставлять информацию из разных источников. Если у организации уже накоплены собственные геоданные, их можно «мигрировать» в модуль и использовать вместе с внешними источниками.

Один из сценариев применения модуля – планирование размещения новых объектов. На карте можно одновременно учитывать существующую застройку и коммуникации, границы участков, территориальные ограничения, транспортную доступность и другие пространственные факторы. Это позволяет заранее увидеть территории, где размещение объекта невозможно либо потребует дополнительных согласований, и точнее оценить подходящие варианты.

Еще один сценарий – работа с распределенными объектами. Модуль позволяет вести их на отдельных слоях карты, актуализировать сведения, учитывать охранные зоны и другие ограничения при планировании ремонтных и земельных работ. Пространственный анализ может использоваться для определения зон риска и планирования маршрутов выездных специалистов.

От карты – к быстрым решениям

Когда объекты, внешние геоданные и территориальные ограничения собраны в одном пространстве, специалисту не приходится сопоставлять информацию из разных источников вручную. Это сокращает время на поиск и проверку данных, подготовку схем, планов и аналитических материалов.

Карта помогает быстрее оценить ситуацию по выбранной территории: увидеть ограничения и наложения, заранее выявить потенциальные риски при эксплуатации или проведении работ, точнее спланировать размещение новых объектов и обслуживание существующих.

Таким образом, данные об объектах, территории и действующих ограничениях помогают точнее оценивать ситуацию и принимать решения, а часть вопросов снимается еще до этапа согласований или выхода специалистов на объект.

«Модуль работы с картами мы развиваем последовательно, опираясь на реальные сценарии и обратную связь пользователей. Смотрим, какие операции занимают больше времени, каких данных и возможностей не хватает в работе, и учитываем это при дальнейшем развитии продукта. Так появляются новые функции геоаналитики, расширяются возможности работы с пространственными данными и настройки карты. Для нас важно, чтобы обновленный функционал решал конкретную практическую задачу и делал модуль более удобным в ежедневной работе», – сказал Владимир Панков, директор Дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».

В дальнейшем «БФТ-Холдинг» планирует дополнить модуль сервисами на основе ИИ. В частности, геоконсультантом, который сможет преобразовывать запрос пользователя на обычном языке в пространственный, подбирать территории по заданным параметрам с учетом ограничений и использовать данные дистанционного зондирования Земли для уточнения фактического состояния территории.