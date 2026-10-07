CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«БФТ-Холдинг» обновил модуль работы с картами для визуализации активов и пространственного контроля

Новый картографический компонент позволяет работать с объектами не только в реестрах и карточках, но и непосредственно на электронной карте: видеть их границы и окружение, учитывать территориальные ограничения, подключать внешние геоданные и анализировать территорию. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Модуль доступен в решениях «БФТ.Управление активами» и «БФТ.Имущество». В первом случае используется для задач управления активами и объектами организации, во втором – при работе государственных органов с объектами имущества.

Объект, окружение и ограничения на одной карте

В основе модуля – многопользовательская веб-карта. В одном интерфейсе можно совмещать собственную картографическую основу организации, данные Национальной системы пространственных данных (НСПД), внешние картографические подложки и тематические слои. Состав слоев и доступ к ним настраиваются в зависимости от задач и ролей пользователей.

На карте можно работать с различными типами объектов: зданиями и сооружениями, земельными участками, линейными объектами, объектами незавершенного строительства, зонами с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и другими пространственными данными.

Пользователь может видеть точные границы объектов, искать и фильтровать их по заданным параметрам, редактировать контуры и характеристики, а также сопоставлять информацию из разных источников. Если у организации уже накоплены собственные геоданные, их можно «мигрировать» в модуль и использовать вместе с внешними источниками.

Один из сценариев применения модуля – планирование размещения новых объектов. На карте можно одновременно учитывать существующую застройку и коммуникации, границы участков, территориальные ограничения, транспортную доступность и другие пространственные факторы. Это позволяет заранее увидеть территории, где размещение объекта невозможно либо потребует дополнительных согласований, и точнее оценить подходящие варианты.

Еще один сценарий – работа с распределенными объектами. Модуль позволяет вести их на отдельных слоях карты, актуализировать сведения, учитывать охранные зоны и другие ограничения при планировании ремонтных и земельных работ. Пространственный анализ может использоваться для определения зон риска и планирования маршрутов выездных специалистов.

От карты – к быстрым решениям

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры
Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры Импортонезависимость

Когда объекты, внешние геоданные и территориальные ограничения собраны в одном пространстве, специалисту не приходится сопоставлять информацию из разных источников вручную. Это сокращает время на поиск и проверку данных, подготовку схем, планов и аналитических материалов.

Карта помогает быстрее оценить ситуацию по выбранной территории: увидеть ограничения и наложения, заранее выявить потенциальные риски при эксплуатации или проведении работ, точнее спланировать размещение новых объектов и обслуживание существующих.

Таким образом, данные об объектах, территории и действующих ограничениях помогают точнее оценивать ситуацию и принимать решения, а часть вопросов снимается еще до этапа согласований или выхода специалистов на объект.

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику
Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику цифровизация

«Модуль работы с картами мы развиваем последовательно, опираясь на реальные сценарии и обратную связь пользователей. Смотрим, какие операции занимают больше времени, каких данных и возможностей не хватает в работе, и учитываем это при дальнейшем развитии продукта. Так появляются новые функции геоаналитики, расширяются возможности работы с пространственными данными и настройки карты. Для нас важно, чтобы обновленный функционал решал конкретную практическую задачу и делал модуль более удобным в ежедневной работе», – сказал Владимир Панков, директор Дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».

В дальнейшем «БФТ-Холдинг» планирует дополнить модуль сервисами на основе ИИ. В частности, геоконсультантом, который сможет преобразовывать запрос пользователя на обычном языке в пространственный, подбирать территории по заданным параметрам с учетом ограничений и использовать данные дистанционного зондирования Земли для уточнения фактического состояния территории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, потратит 765 миллионов на импортозамещение сетевой инфраструктуры

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Россия начинает замещать импорт редкоземельных магнитов. Готовится к запуску крупное производство на отечественных редкоземах

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще