CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

АНО «НЦК ИСУ», MWS AI и Rocket Control AI объединили усилия для развития ИИ в промышленности

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ»), компании MWS AI и Rocket Control AI подписали соглашение о партнерстве на форуме «Цифровые решения». Компании начинают сотрудничество в рамках нового направления деятельности НЦК ИСУИИ-лаборатории. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Цель совместной работы — исследование возможностей применения искусственного интеллекта в системах управления ресурсами (ERP/СУР) крупнейших российских предприятий, а также развитие и масштабирование отечественных ИИ-решений в промышленном секторе.

Создание ИИ-лаборатории является одним из новых этапов деятельности НЦК ИСУ и важным направлением работы консорциума по развитию отечественных ERP-систем, созданного на базе НЦК ИСУ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Предпосылками для запуска ИИ-лаборатории стали сложности с внедрением ИИ в работу промышленных предприятий, которые выявило исследование НЦК ИСУ. По результатам интервью с ИТ-руководителями ключевых промышленных предприятий, выяснилось, что крупнейшие производители пока не видят ниш для ИИ с гарантированным бизнес-эффектом, а само внедрение обходится дорого и зачастую несовместимо с требованиями информационной безопасности.

Работа ИИ-лаборатории в НЦК ИСУ будет направлена на преодоление этих барьеров и системной проработки вопросов применения ИИ в промышленности. При этом работа лаборатории будет строиться при обязательном участии крупнейших заказчиков страны, которые уже накопили значительный опыт в области ИИ — как самостоятельно, так и в партнерстве с ИТ-компаниями. Их практические наработки и реальные запросы станут основой для выработки прикладных решений и отраслевых стандартов.

Эксперты НЦК ИСУ, MWS AI и Rocket Control AI будут проводить регулярные экспертные дискуссии, исследовательскую работу, нагрузочные тестирования и методологические изыскания в области использования ИИ. Особое внимание партнеры уделят систематизации и тиражированию успешных кейсов внедрения ИИ-технологий в операционные и управленческие процессы российских компаний, а также организации демо-дней отечественных ИИ-проектов и технологий с участием ведущих промышленных заказчиков для оценки потенциала их масштабирования. Специалисты MWS AI и Rocket Control AI войдут в состав экспертной группы по искусственному интеллекту при НЦК ИСУ, что позволит консолидировать отраслевую экспертизу и вырабатывать единые подходы к внедрению ИИ в управление ресурсами и иными критически важными процессами для промышленных предприятий.

«Современный объем данных и скорость изменений превышают возможности человека контролировать все информационные потоки внутри крупного предприятия. Искусственный интеллект должен стать неотъемлемой частью цифрового контура, собирая для управленцев единую и постоянно изменчивую картину всех блоков предприятия. При этом важно обеспечить безопасность и безошибочность его применения в такой сложной отрасли, как промышленность. Запуск ИИ-лаборатории на базе НЦК ИСУ — логичный шаг в развитии нашей экспертизы по развитию отечественных систем управления промышленными предприятиями. Объединяя усилия с MWS AI и Rocket Control AI, мы создаем платформу для системного исследования потенциала ИИ, выработки методологии и практического внедрения решений, которые помогут российским предприятиям не только сохранить, но и значительно усилить свои конкурентные позиции за счет интеллектуального управления ресурсами и иными критически важными программными продуктами», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы видим большие перспективы сотрудничества с НЦК в исследовании эффектов внедрения искусственного интеллекта. Нам особенно интересен опыт НЦК в вопросах импортозамещения и перехода на отечественные решения. Сегодня для России важно определить приоритеты создания собственных ИИ-продуктов. Прежде всего они должны приносить измеримый результат в ключевых сферах нашей экономики — повышать производительность, снижать издержки и улучшать качество работы. Успешное применение внутри страны может стать основой для следующего шага — экспорта российских ИИ-продуктов и их выхода на международные рынки», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

«Интеграция искусственного интеллекта в системы управления ресурсами и иные критически важные системы открывает возможности, которые раньше были недостижимы. Rocket Control AI обладает уникальными наработками в области предиктивной аналитики и моделей управления, и мы видим огромный потенциал в их применении для российских предприятий. Участие в экспертной группе при НЦК ИСУ позволит нам не только транслировать свой опыт, но и совместно с партнерами формировать запросы к будущим поколениям ИИ-систем, ориентируясь на реальные потребности индустрии», — сказал Павел Приходько, главный инженер Rocket Control AI.

Сотрудничество АНО «НЦК ИСУ» с российскими компаниями строится на принципах открытости — к участию в ИИ-лаборатории и других направлениях центра могут присоединиться другие вендоры, интеграторы, отраслевые ассоциации и заказчики. Это позволит сформировать устойчивую методологическую экосистему, отвечающую потребностям крупного бизнеса и государственных корпораций в развитии российских технологий искусственного интеллекта.

В начале мая 2026 г. по поручению премьер-министра Михаила Мишустина был сформирован консорциум для развития отечественных ERP-систем. В его задачи входят сбор требований крупнейших заказчиков и выработка единых стандартов для отечественных ERP-решений. Консорциум объединяет представителей Минцифры России и других федеральных органов, экспертный совет из руководителей ИТ-подразделений крупных промышленных компаний, вендоров и разработчиков. Координатором консорциума выступает НЦК ИСУ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, потратит 765 миллионов на импортозамещение сетевой инфраструктуры

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Россия начинает замещать импорт редкоземельных магнитов. Готовится к запуску крупное производство на отечественных редкоземах

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще