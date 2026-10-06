Сеченовский Университет впервые представил российский аппарат для гемодиализа

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова представил первый отечественный аппарат для гемодиализа «Сатис». Его разработали специалисты ядерного центра в Сарове при участии инженеров и клиницистов Сеченовского Университета и индустриального партнера Первого МГМУ-«Росатом РДС» (отраслевой интегратор Госкорпорации «Росатом» в сфере медтехники и электроники). В мае этого года устройство получило регистрационное удостоверение и уже готово к применению в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Создание прибора заняло три года. За это время команда разработчиков стремилась создать современную систему для заместительной почечной терапии, которая бы соответствовала мировым стандартам, и одновременно уменьшить зависимость российского здравоохранения от зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих.

Научный руководитель Передовой инженерной школы ПИШ Сеченовского университета Дмитрий Телышев отметил, что инженеры школы участвовали во всех этапах разработки — от проектирования дизайна и эргономики до клинических испытаний. В междисциплинарную команду проекта также вошли клиницисты Первого МГМУ — они давали рекомендации по интерфейсу, внешнему виду и ключевым параметрам, чтобы аппарат был максимально удобен для медперсонала. Специалисты университета также проводили экспертизу технической и эксплуатационной документации и сопровождали изделие на этапах регистрации.

«Мы стремились не копировать зарубежные аналоги, а создать более компактное, интуитивно понятное и простое в работе устройство, — сказал Дмитрий Телышев. — Мы проанализировали лучшие мировые практики и дополнили их собственными инженерными решениями».

«Сатис» предназначен для пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в пожизненной заместительной терапии. Аппарат поддерживает бикарбонатный и ацетатный гемодиализ, гемофильтрацию, гемодиафильтрацию и изолированную ультрафильтрацию. Для него разработаны собственные управляющие контроллеры, насосы, датчики, электромагнитные клапаны и специализированное ПО. Среди инноваций — лазерный контроль диализаторов для автоматического учета процедур и расхода материалов. Этой функции нет в зарубежных моделях. Среди других уникальных решений — автоматическое измерение давления и пульса во время процедуры, расчет эффективности диализа (KT/V) и встроенная система электронной карты пациента.

По словам профессора кафедры трансплантологии и искусственных органов Сеченовского Университета Александра Строкова, процедура гемодиализа — одна из самых востребованных в медицине. Ежегодно в диализных центрах страны ее получают около 60 тыс. человек. Появление отечественного аппарата он назвал прорывом для современной российской медицины.

«Когда в 2022 г. мы узнали об идее создания такого аппарата, сразу ее поддержали. На всех этапах разработки мы консультировали инженеров, помогали сделать аппарат более удобным, функциональным и конкурентоспособным. Сейчас он не уступает лучшим мировым образцам, а по ряду параметров и превосходит их», — сказал Александр Строков.

«"Сатис" – это результат большой совместной работы ученых, инженеров и врачей. И сегодня перед нами стоит не менее важная задача – превратить успешную разработку в востребованный российский продукт. «Росатом РДС» сопровождает этот путь от регистрации до выхода на рынок. Мы занимаемся продвижением аппарата, формированием спроса, взаимодействием с медицинскими организациями и подготовкой к масштабированию поставок. Именно на этом этапе технологическая разработка становится инструментом развития отечественной медицины. Наша задача – сделать так, чтобы аппарат не просто был создан в России, но и широко применялся в российских клиниках», – сказал генеральный директор АО «Росатом РДС» Денис Анищук.

Производство аппарата развернули на площадке ядерного центра в Сарове. Уровень локализации комплектующих достигает 95%, потенциальный выпуск — до 500 приборов в год. До конца 2026 г. в российские медучреждения планируется поставить 60 аппаратов.