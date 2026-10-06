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Паркинг становится частью цифровой экосистемы бизнес-центра

Компания Intelvision, российский разработчик решений для интеллектуальных зданий, объявляет о выходе на рынок DigiParking — цифровой платформы сервисов паркинга. Она ориентирована прежде всего на бизнес-центры классов A, A+ и Prime и крупные деловые кварталы. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

Платформа обеспечивает автоматический доступ на паркинг. Въезд и выезд фиксируются по госномеру автомобиля. Арендаторы могут бронировать места, управлять абонементами, оплачивать парковочные сессии, пользоваться valet-сервисом через мобильное приложение. В нем же предусмотрено оформление временного доступа для гостей. Платформа также интегрируется с зарядными станциями для электромобилей, поэтому оплата зарядки может быть включена в единый пользовательский сценарий.

«Мы проектируем DigiParking не как отдельную систему управления парковкой, а как часть цифровой экосистемы здания. Паркинг должен соответствовать классу современного бизнес-центра и быть продолжением клиентского опыта: пользователь проходит весь путь — от въезда и поиска места до зарядки электромобиля — с минимальным количеством действий», — сказал генеральный директор Intelvision Виталий Федоров.

Ключевое отличие DigiParking – открытая архитектура. Платформа интегрируется со СКУД, CRM, платежными и бухгалтерскими системами объекта, а также с цифровыми сервисами бизнес-центра, становясь частью его ИТ-контура, а не изолированным решением. Администратор получает единый центр управления с данными о загрузке паркинга, парковочных сессиях, пользователях, платежах и состоянии оборудования, включая возможность удаленного контроля.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Компания уже реализует пилотные проекты на объектах в Москве и Санкт-Петербурге. По предварительным оценкам, внедрение DigiParking помогает автоматизировать парковочные процессы и повысить прозрачность управления. Кроме того, платформа решает одну из наиболее острых проблем крупных городов — эффективное использование парковочного ресурса.

«В районах с высокой концентрацией бизнес-центров спрос на парковку особенно высокий, а физически увеличить количество машиномест возможно далеко не всегда. По данным CORE.XP, к 2030 году обеспеченность новых офисов класса А в Москве парковочными местами может снизиться почти в пять раз. Поэтому важно эффективнее использовать уже существующую инфраструктуру — управлять доступом, загрузкой и сервисами. Для девелопера это возможность повысить качество клиентского опыта, для управляющей компании — получить прозрачный инструмент управления, для арендатора — сделать взаимодействие с паркингом максимально простым», — сказал Виталий Федоров.

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