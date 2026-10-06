Череповецкий металлургический комбинат внедрил собственную систему контроля качества реза кромки полосы

«Северсталь» разработала систему контроля качества реза кромки полосы для непрерывно-травильного агрегата № 3 Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) на замену зарубежной. Проект является частью комплексной цифровой системы управления качеством продукции, в разработку и внедрение которой «Северсталь» вложила 2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Решение на основе технологий компьютерного зрения и нейросетевых моделей, получившее название ЭЛИС (Edge line inspection system), помогает распознавать дефекты в автоматическом режиме. Система контроля качества реза кромки полосы EdgeMon от Primetals Technologies использовалась на ЧерМК с 2015 г. Со временем оборудованию потребовалась модернизация. Специалисты «Северстали» поставили цель – автоматизировать контроль качества реза кромки и повысить точность распознавания дефектов на ней. Качество реза напрямую влияет на геометрию полосы и качество продукции – недопустимы заусенцы, грат, рваные, волнистые или подрезанные кромки. Дефектный рез ухудшает плоскостность, снижает точность размеров и создает риски на последующих переделах.

Решение было разработано «с нуля», прежнее оборудование полностью заменено. Главное изменение заключается в переходе от видеонаблюдения к автоматическому распознаванию дефектов. Ранее оператор самостоятельно оценивал качество реза по видео с камер. Теперь ЭЛИС выявляет и классифицирует дефекты, сохраняет их в архив и позволяет отслеживать качество кромки полосы в онлайн-режиме. ЭЛИС интегрирована с системой автоаттестации «Шерлок».

«Решение распознает более 20 классов дефектов, в том числе «скол ножа», «вылет кромки», «недожатый рез», «продергивание» и прочие. Нейросетевую модель обучили на собственных данных – были собраны и классифицированы более чем 4000 изображений. ЭЛИС контролирует обе кромки полосы при скорости агрегата до шести метров в секунду, обрабатывая видеопоток до 120 кадров в секунду с каждой камеры. В результате, за последние семь месяцев не зафиксировано ни одного инцидента, связанного с выходом из строя оборудования или программного обеспечения, что свидетельствует о надежности нашей разработки. Архитектура решения позволяет адаптировать систему под другие агрегаты комбината», – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

«Северсталь-инфоком» предлагает систему ЭЛИС внешним заказчикам: решение может быть актуально не только металлургическим предприятиям и сервисным металлоцентрам, но и производителям бытовой техники, трубным предприятиям и компаниям автомобильной отрасли. Кроме того, на внешний рынок выходят программно-аппаратные комплексы ВЕРА и СИП для онлайн-инспекции поверхности. Предлагаемые решения не только распознают и классифицируют отклонения в качестве на движущейся полосе в реальном времени, но и создают цифровую карту дефектов по каждой единице продукции с формированием цифрового паспорта качества.