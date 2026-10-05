Партнерам Axoft стали доступны российские решения для управления ИТ-инфраструктурой «5А»

Axoft заключил дистрибьюторское соглашение с «5А», российским разработчиком корпоративных решений для управления ИТ-инфраструктурой. Сотрудничество направлено на развитие экосистемы отечественного инфраструктурного ПО: дистрибьютор планирует включать продукты вендора в комплексные предложения – в связке с системами виртуализации, СХД и средствами кибербезопасности, создавая готовые импортонезависимые ландшафты «под ключ». Axoft окажет партнерам помощь на всех этапах работы по направлению – от первичной квалификации интереса до успешного завершения пилотных и промышленных внедрений. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Производитель и дистрибьютор сосредоточатся на развитии экспертизы партнерского канала по направлению – планируется запуск совместных программ обучения и сертификации для технических специалистов и менеджеров по продажам партнеров. Инженеры Axoft помогут партнерам и их заказчикам спроектировать отказоустойчивые кластеры, рассчитать требуемую производительность и бесшовно вписать решения «5А» в существующий ИТ-ландшафт.

Российский рынок инфраструктурного ПО и систем балансировки нагрузки активно развивается под влиянием процессов импортозамещения, роста сегмента корпоративных и гибридных облаков, увеличения нагрузки на цифровые сервисы, перехода компаний к изначально облачным (cloud-native) архитектурам. В таких реалиях актуальность импортонезависимых корпоративных решений в области балансировки нагрузки и управления облачной инфраструктурой выходит на первый план.

Продукты производителя ориентированы на замену зарубежных решений, готовы к промышленной эксплуатации, поддерживают российские ОС, включены в реестр отечественного ПО. Флагманские решения вендора: «Балансировщик 5А» – российская корпоративная платформа управления сетевым трафиком и балансировки нагрузки с изначально облачной архитектурой и централизованным управлением; СУОС «5А» – российская платформа управления облачными сервисами и ИТ-расходами предприятия, обеспечивает полную финансовую прозрачность ИТ-инфраструктуры: автоматически собирает данные о потреблении ресурсов, формирует стоимость каждого сервиса и распределяет затраты по бизнес-подразделениям, проектам и продуктам в моделях капитальных и операционных расходов.

Пользователями решений вендора являются компании крупного и среднего сегмента бизнеса, в том числе операторы связи, центры обработки данных (ЦОД), государственные учреждения, компании финансового сектора, организации с распределенной ИТ-инфраструктурой, а также реализующие проекты импортозамещения.

В рамках соглашения Axoft займется масштабированием присутствия продуктов «5А» на территории России и стран СНГ. В планах – ускорение внедрения технологий вендора в корпоративном сегменте, финансовом секторе, сфере телекоммуникаций. Партнеры Axoft получат доступ к зрелой альтернативе зарубежным контроллерам доставки приложений (ADC), тестовым контурам решений вендора, смогут снизить в компаниях своих заказчиков риски зависимости от иностранных лицензий, развить новые компетенции в нише инфраструктурного ПО. Корпоративным заказчикам будет доступна локальная техническая поддержка.

«Вендор, несмотря на статус молодой компании, предлагает технологически зрелые решения для компаний крупного бизнеса. Флагманские продукты производителя – «Балансировщик 5А» и СУОС «5А» – закрывают критически важные потребности рынка в импортозамещении ушедших западных вендоров. Для Axoft и нашего партнерского канала это сотрудничество крайне ценно: мы усиливаем направление импортонезависимости, предлагая партнерам российские платформы с изначально облачной современной архитектурой. Рынок давно ждал отечественные контроллеры доставки приложений (ADC-решения) и системы управления облаками, готовые к промышленной эксплуатации в крупных компаниях, и решения «5А» полностью соответствуют этим требованиям», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

«Мы видим устойчивый спрос на российские инфраструктурные решения. Партнерство с Axoft позволит сделать продукты «5А» доступнее для более широкого круга партнеров и их заказчиков, а также ускорит внедрение современных импортонезависимых технологий управления ИТ-инфраструктурой», – сказал Алексей Лобачев, собственник АО «5А».