МТС открыла доступ к сети 5G в Кировской области

МТС сообщает о запуске сети 5G для абонентов Кировской области. Новый стандарт связи развернут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких городских локациях Кирова и Вятских Полян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

В Кирове сеть запущена в спальных микрорайонах Чистые Пруды у школы №25, в районе улиц Заводская, Мира и ЖК «Метроград», в центральной части города у Театральной площади и в районе Успенского собора, а также в микрорайонах у улиц Маклина и Тургенева. Кроме того, 5G стал доступен в Вятских Полянах – в районе городской больницы и улицы Первомайской.

«Для Кировской области запуск 5G — стратегический шаг, и нам особенно важно, что МТС сделала его первым среди операторов региона. На этом этапе мы работаем в режиме технологической нейтральности. Абоненты увидят значок 5G, а прирост скорости составит порядка 10–15% без ухудшения качества LTE. Уже сейчас сеть пятого поколения открывает основу для внедрения интеллектуальных систем в производстве, логистике, здравоохранении и других отраслях: это интернет вещей, видеоаналитика, роботизация, дистанционное управление техникой. А с дальнейшим переходом на гигабитные сети в диапазоне 4,9 ГГц эти технологии получат большой скачок. Уверен, что новый стандарт даст дополнительный импульс экономике области, а мы продолжим расширять покрытие, чтобы как можно больше кировчан оценили преимущества высокоскоростной связи», – отметил директор МТС в Кировской области Алексей Козин.