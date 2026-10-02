«Корус Консалтинг» выпустил расширение платформы Korus AI, которое помогает сократить затраты на поддержку и развитие корпоративных систем

ГК «Корус Консалтинг» расширила возможности корпоративной ИИ-платформы Korus AI, добавив модуль «Навигатор систем». Новый инструмент поможет бизнесу быстрее проектировать и внедрять доработки в существующие ИТ-системы с учетом их контекста: исходного кода, документации и истории изменений. Модуль особенно актуален для компаний со сложным ИТ-ландшафтом и глубоко кастомизированными ИТ-решениями, которые регулярно модернизируются под новые бизнес-задачи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

За годы эксплуатации корпоративные системы обрастают многочисленными изменениями, которые вносят внутренние команды и подрядчики. Документация не всегда отражает эти доработки, а экспертиза и контекст по отдельным модулям и интеграция часто остаются у конкретных специалистов. Поэтому развитие и сопровождение систем занимают больше времени, обходятся бизнесу дороже и зависят от доступности людей, которые знают их особенности. Перед решением новой задачи — от поиска ошибок до внесения изменений — ИТ-команде приходится восстанавливать контекст: разбираться в архитектуре и бизнес-логике, изучать связи между компонентами и оценивать возможные последствия. Неполное понимание этих зависимостей дополнительно повышает риск сбоев в ключевых бизнес-процессах.

«Навигатор систем» на платформе Korus AI обеспечивает необходимый контекст для ИИ-инструментов и ускоряет работу ИТ-команды на основных этапах работы с корпоративным ПО. В основе модуля — цепочка специализированных ИИ-агентов. Пользователь отправляет запрос к «Навигатору систем», встроенный оркестратор определяет суть запроса и направляет его соответствующему агенту. Агенты могут отвечать на вопросы об устройстве конкретной системы, проектировать изменения и оценивать трудозатраты на них, формировать бизнес-требования, проводить ревью кода, готовить пользовательскую и техническую документацию, а также создавать и пояснять BPMN-схемы. Типовые сценарии работы с ERP-системами, системами документооборота, товародвижения и другими бизнес-приложениями, а также логика взаимодействия агентов уже настроены и протестированы. Это позволяет компаниям быстрее внедрить новый инструмент в работу ИТ-функции и сократить время на выполнение рабочих задач, не тратя ресурсы на самостоятельную настройку и отладку цепочки агентов.

«Навигатор систем» подключается к корпоративному ИТ-решению через MCP-сервер (Model Context Protocol) — программу, которая работает как «переводчик» для ИИ-агента. MCP-сервер сообщает агенту, какие данные и функции доступны и по каким правилам с ними взаимодействовать. Это позволяет работать в контексте конкретной системы и использовать ее исходный код, повышая качество и стабильность ответов ИИ. Для защиты чувствительной информации в модуле предусмотрены анонимизация данных и возможность использования локальных ИИ-моделей. В итоге компания получает более точные ответы за счет доступа к программному коду и ограниченного контекста, сохраняя контроль над корпоративными данными.

Модуль может использоваться для работы с российскими и зарубежными корпоративными решениями, включая системы, разработанные с нуля, и продукты, которые компании самостоятельно развивают после ухода их вендоров с российского рынка. В «Навигаторе систем» доступны коннекторы для различных конфигураций «1С», продуктов Microsoft Dynamics AX (Axapta) и Microsoft Dynamics NAV (Navision) и др.

«Навигатор систем» доступен как самостоятельный инструмент, который можно внедрить отдельно, или как часть Korus AI. В составе платформы этот сценарий можно дополнить поиском по корпоративной базе знаний, интеллектуальным анализом документов и ИИ-помощниками для различных бизнес-функций. Такой подход позволит постепенно расширять применение искусственного интеллекта в компании и получать системный эффект от его внедрения.

«Компании нередко оказываются “заложниками” собственных legacy-систем. За годы их развития меняются ключевые эксперты и подрядчики, но часть внесенных ими изменений остается незафиксированной в документации. В результате значительная часть времени уходит не на саму доработку системы, а на подготовку к ней, восстановление контекста прошлых изменений, адаптацию и обучение новых специалистов. Цена ошибки высока: обновление в одном модуле может затронуть связанный бизнес-процесс и нарушить стабильность работы компании. “Навигатор систем” позволяет ИТ-команде использовать накопленные знания о решении при каждой следующей доработке. Это сокращает объем ручного анализа и трудозатраты и помогает компании быстрее адаптировать корпоративные системы под новые задачи бизнеса», — сказала Елена Никитина, руководитель направления ИИ и заказной разработки ГК «Корус Консалтинг».