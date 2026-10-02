CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Корус Консалтинг» выпустил расширение платформы Korus AI, которое помогает сократить затраты на поддержку и развитие корпоративных систем

ГК «Корус Консалтинг» расширила возможности корпоративной ИИ-платформы Korus AI, добавив модуль «Навигатор систем». Новый инструмент поможет бизнесу быстрее проектировать и внедрять доработки в существующие ИТ-системы с учетом их контекста: исходного кода, документации и истории изменений. Модуль особенно актуален для компаний со сложным ИТ-ландшафтом и глубоко кастомизированными ИТ-решениями, которые регулярно модернизируются под новые бизнес-задачи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

За годы эксплуатации корпоративные системы обрастают многочисленными изменениями, которые вносят внутренние команды и подрядчики. Документация не всегда отражает эти доработки, а экспертиза и контекст по отдельным модулям и интеграция часто остаются у конкретных специалистов. Поэтому развитие и сопровождение систем занимают больше времени, обходятся бизнесу дороже и зависят от доступности людей, которые знают их особенности. Перед решением новой задачи — от поиска ошибок до внесения изменений — ИТ-команде приходится восстанавливать контекст: разбираться в архитектуре и бизнес-логике, изучать связи между компонентами и оценивать возможные последствия. Неполное понимание этих зависимостей дополнительно повышает риск сбоев в ключевых бизнес-процессах.

«Навигатор систем» на платформе Korus AI обеспечивает необходимый контекст для ИИ-инструментов и ускоряет работу ИТ-команды на основных этапах работы с корпоративным ПО. В основе модуля — цепочка специализированных ИИ-агентов. Пользователь отправляет запрос к «Навигатору систем», встроенный оркестратор определяет суть запроса и направляет его соответствующему агенту. Агенты могут отвечать на вопросы об устройстве конкретной системы, проектировать изменения и оценивать трудозатраты на них, формировать бизнес-требования, проводить ревью кода, готовить пользовательскую и техническую документацию, а также создавать и пояснять BPMN-схемы. Типовые сценарии работы с ERP-системами, системами документооборота, товародвижения и другими бизнес-приложениями, а также логика взаимодействия агентов уже настроены и протестированы. Это позволяет компаниям быстрее внедрить новый инструмент в работу ИТ-функции и сократить время на выполнение рабочих задач, не тратя ресурсы на самостоятельную настройку и отладку цепочки агентов.

«Навигатор систем» подключается к корпоративному ИТ-решению через MCP-сервер (Model Context Protocol) — программу, которая работает как «переводчик» для ИИ-агента. MCP-сервер сообщает агенту, какие данные и функции доступны и по каким правилам с ними взаимодействовать. Это позволяет работать в контексте конкретной системы и использовать ее исходный код, повышая качество и стабильность ответов ИИ. Для защиты чувствительной информации в модуле предусмотрены анонимизация данных и возможность использования локальных ИИ-моделей. В итоге компания получает более точные ответы за счет доступа к программному коду и ограниченного контекста, сохраняя контроль над корпоративными данными.

Модуль может использоваться для работы с российскими и зарубежными корпоративными решениями, включая системы, разработанные с нуля, и продукты, которые компании самостоятельно развивают после ухода их вендоров с российского рынка. В «Навигаторе систем» доступны коннекторы для различных конфигураций «», продуктов Microsoft Dynamics AX (Axapta) и Microsoft Dynamics NAV (Navision) и др.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Навигатор систем» доступен как самостоятельный инструмент, который можно внедрить отдельно, или как часть Korus AI. В составе платформы этот сценарий можно дополнить поиском по корпоративной базе знаний, интеллектуальным анализом документов и ИИ-помощниками для различных бизнес-функций. Такой подход позволит постепенно расширять применение искусственного интеллекта в компании и получать системный эффект от его внедрения.

«Компании нередко оказываются “заложниками” собственных legacy-систем. За годы их развития меняются ключевые эксперты и подрядчики, но часть внесенных ими изменений остается незафиксированной в документации. В результате значительная часть времени уходит не на саму доработку системы, а на подготовку к ней, восстановление контекста прошлых изменений, адаптацию и обучение новых специалистов. Цена ошибки высока: обновление в одном модуле может затронуть связанный бизнес-процесс и нарушить стабильность работы компании. “Навигатор систем” позволяет ИТ-команде использовать накопленные знания о решении при каждой следующей доработке. Это сокращает объем ручного анализа и трудозатраты и помогает компании быстрее адаптировать корпоративные системы под новые задачи бизнеса», — сказала Елена Никитина, руководитель направления ИИ и заказной разработки ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Россиянам приготовиться. Claude массово блокирует пользователей за использование VPN

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

ChatGPT атаковал правительственные сайты США, Канады и Австралии

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще