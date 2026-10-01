«Группа Астра» и НПФ «Доломант» заключили соглашение о технологическом партнерстве

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, и АО «НПФ «Доломант», разработчик и производитель высоконадежной электроники, подписали соглашение о технологическом партнерстве в сфере доверенных вычислительных платформ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В портфеле АО «НПФ «Доломант» — встраиваемые вычислительные модули, бортовые и панельные компьютеры, моноблоки, дисплеи, защищенные планшетные ПК и другие изделия, рассчитанные на работу в составе специализированных промышленных и инфраструктурных комплексов.

В рамках сотрудничества «Группа Астра» и НПФ «Доломант» выступают технологическими партнерами в поставке российским заказчикам доверенных аппаратно-программных платформ. Компании взаимодействуют на протяжении нескольких лет: заказчикам поставляются вычислительные модули и корпусированные компьютеры с предустановленной операционной системой Astra Linux Embedded.

Редакция Astra Linux Embedded предназначена для специализированных устройств, включая промышленные и встраиваемые компьютеры, системы сбора данных и контроля производства, средства безопасности и связи, что делает ее естественным выбором для решений, где важны управляемость, предсказуемость и защищенность программной среды.

По данным Росстата, в 2025 г. выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в России вырос на 11,7%. Партнерство «Группы Астра» и НПФ «Доломант» позволяет заказчикам получать отечественные аппаратно-программные платформы для проектов в ответственных областях применения на фоне этого роста.

«"Доломант" – это надежность и долговременная доступность доверенных аппаратных вычислительных средств для разработчиков приборов и систем прикладного назначения. Операционная система Astra Linux Embedded обладает характеристиками, которые позволяют отечественным производителям АСУ получать готовое сертифицированное решение для своих проектов», — сказал Олег Емченко, заместитель генерального директора АО «НПФ «Доломант».

«Развитие российского рынка доверенных вычислительных платформ невозможно без опоры на отечественное производство самой вычислительной техники — модулей и корпусированных компьютеров, на которых работают наши операционные системы. Партнерство с "Доломант" — это пример того, как совместная работа разработчика ОС и производителя аппаратных средств позволяет создавать российские программно-аппаратные платформы для ответственных применений. Именно такие альянсы формируют технологический суверенитет страны в критически важных отраслях», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».