«ЮMoney» перевела АБС на Linux и PostgreSQL без остановки сервисов

Когда платежная компания переносит критичную банковскую систему на новую технологическую платформу, одного переноса программных компонентов мало. Нужно сохранить непрерывность операций, корректность финансовых данных и работу всех связанных систем.

С такой задачей столкнулась «ЮMoney». Вместе с АО «ПрограмБанк» компания перевела автоматизированную банковскую систему (АБС) «ПрограмБанк.АБС» на Linux и СУБД PostgreSQL. Главное условие проекта — минимальное влияние миграции на текущую работу. Финальное переключение должно было занять несколько часов, а пользователи и сотрудники бэк-офиса почти не должны были заметить смены платформы. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Чем миграция АБС отличается от обычной замены СУБД

В большинстве ИТ-систем миграция базы данных — техническая задача: перенести данные, проверить их целостность и переключить приложение на новую платформу.

Платежной инфраструктуре этого недостаточно. Система непрерывно обрабатывает поток транзакций, а результаты ее работы используются во множестве внутренних и внешних процессов. Любое расхождение может затронуть не только технические показатели, но и финансовые данные.

Поэтому команде «ЮMoney» нужно было не только перенести АБС на новую СУБД, но и доказать, что после миграции система работает так же, как прежде. Еще одной задачей стала производительность: из-за большого объема транзакций пришлось оптимизировать работу системы, процедуры конвертации данных и штатные операции на PostgreSQL.

Две системы — один поток данных

В основу подхода легла параллельная работа старой и новой систем. Команды развернули отдельный контур вычислительных мощностей, где новая система обрабатывала тот же поток входных данных, что и действующая АБС. Так две системы можно было сравнивать не на искусственных примерах, а на данных, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

На каждом этапе команда фиксировала расхождения в бизнес-показателях и времени обработки, анализировала и устраняла их, а затем повторяла цикл тестирования. Миграция шла не одним большим шагом, а серией последовательных проверок, и каждая из них подтверждала корректность обработки данных и готовность новой платформы к промышленной эксплуатации.

Проверка на реальном потоке транзакций

Ключевым инструментом проекта стало многоэтапное моделирование. С его помощью команда проверяла сразу несколько параметров: корректность обработки данных, взаимодействие с внешними системами и временные характеристики работы АБС.

«Чтобы убедиться, что все данные обрабатываются корректно, взаимодействие с внешними системами работает штатно, а технические показатели находятся в допустимых пределах, мы провели несколько этапов моделирования. Добившись полного соответствия по финансовым показателям и приемлемого уровня временных характеристик, выполнили итоговое переключение. В результате замена платформы АБС прошла незаметно не только для клиентов «ЮMoney», но и для сотрудников бэк-офиса», — отметил Андрей Ильченко, директор департамента внутренних систем «ЮMoney».

Финальный переход на новую платформу занял несколько часов. Пользователи «ЮMoney» и сотрудники бэк-офиса замены АБС практически не заметили.

Что дал переход на Linux и PostgreSQL

Для «ЮMoney» проект стал одним из этапов обновления технологической инфраструктуры и смены программного стека. Переход на PostgreSQL снижает зависимость от зарубежного программного обеспечения и отвечает курсу финансового сектора на импортозамещение и технологическую независимость.

Но смена платформы — лишь часть результата. Команда провела миграцию критичной системы, не останавливая ключевые процессы и сохранив финансовые показатели. Решающую роль в таких проектах играет не сама замена СУБД, а методика перехода: параллельная работа систем, проверка на реальном потоке данных, последовательное устранение расхождений и только затем финальное переключение. Для систем, которые должны работать непрерывно, такой подход позволяет обновить инфраструктуру, не жертвуя надежностью.