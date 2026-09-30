Цифровая трансформация атомной отрасли: эксперты обсудили применение искусственного интеллекта, новые технологии и вопросы регулирования

В рамках 70-й Генконференции МАГАТЭ состоялся сайд-ивент «Цифровая трансформация в атомной отрасли: искусственный интеллект, новые технологии и вопросы регулирования» (Digital Transformation in the Nuclear Industry: AI, Emerging Technologies, Regulatory Implications). Участники обсудили практическое применение искусственного интеллекта на различных этапах жизненного цикла атомных энергетических объектов, развитие цифровых технологий, сохранение инженерных знаний, а также вопросы безопасности, прозрачности и международного регулирования.

В дискуссии приняли участие представители МАГАТЭ, Госкорпорации «Росатом» и ведущих компаний мировой атомной отрасли. Модератором выступил Михаил Оболенский, руководитель Центра инженерного анализа и промышленных расчетов АО «АТОМДАТА» (входит в АО «Росатом критические информационные технологии).

Ключевой темой встречи стало обсуждение того, как перейти от отдельных экспериментов с ИИ к системному применению цифровых технологий в атомной отрасли с учетом специфики отраслевых требований к безопасности и надежности.

Диана Сюняева: от пилотных проектов к системному применению ИИ

Начальник управления цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом» Диана Сюняева рассказала о роли искусственного интеллекта в цифровой стратегии Росатома и переходе к системному применению ИИ.

По словам Дианы Сюняевой, в единой цифровой стратегии Росатома ИИ выступает инструментом, включенным во все процессы развития атомной отрасли. При этом наиболее значимый эффект от внедрения ИИ «Росатом» ожидает прежде всего в производственной сфере – в таких направлениях, как проектирование и сооружение объектов атомной энергетики, производство и эксплуатация.

«Для успешного дальнейшего развития и применения ИИ критически важна разработка единых международных методологических подходов, принципов применения и регулирования ИИ. Верю, что открытый обмен опытом и совместная выработка единых подходов поможет обеспечить ответственное и безопасное внедрение искусственного интеллекта в атомной отрасли. «Росатом» готов активно участвовать в этой работе», – отметила Диана Сюняева.

Международный опыт и вопросы безопасного применения ИИ

Представитель МАГАТЭ Нелли Нгой Кубелва рассказала о работе группы ISOP AI Working Group, изучающей возможности, ограничения и потенциальные риски применения искусственного интеллекта в атомной энергетике. Отдельное внимание было уделено формированию рекомендаций по безопасному и ответственному использованию ИИ с учетом специфики атомной отрасли.

Практический опыт применения цифровых технологий представил д-р Вэньцин Яо, старший инженер China Nuclear Power Engineering Co., Ltd. Он рассказал об использовании искусственного интеллекта на различных этапах жизненного цикла атомных электростанций — от исследований и проектирования до строительства и эксплуатации. Представленный опыт показал возможности ИИ для повышения эффективности инженерных процессов и поддержки специалистов при решении комплексных задач.

Таким образом, участники дискуссии рассмотрели цифровую трансформацию атомной отрасли с разных сторон — от стратегического внедрения ИИ и международного регулирования до конкретных инженерных применений. Общим для выступлений стал вопрос о том, как использовать потенциал новых технологий, сохраняя при этом высокий уровень безопасности, надежности и ответственности при принятии решений.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено границам применения искусственного интеллекта в атомной энергетике. Как отметил Михаил Оболенский, сегодня ИИ может использоваться для повышения эффективности инженерных процессов, управления знаниями и поддержки принятия решений, однако его применение должно учитывать существующие ограничения в областях, связанных с вопросами безопасности.

«Цифровая трансформация становится одним из ключевых факторов устойчивого развития атомной отрасли, а искусственный интеллект открывает новые возможности для повышения эффективности инженерных процессов, управления знаниями и поддержки принятия решений. Однако технологии с применением искусственного интеллекта в текущей фазе развития не могут быть применены для решения задач, связанных с обоснованием безопасности принимаемых инженерных решений. Применение искусственного интеллекта возможно только в областях, не связанных с безопасностью объектов обращения ядерной энергии. С этим согласны как ведущие эксперты компаний — поставщиков высокотехнологичных решений в области ядерной энергетики, так и экспертное сообщество МАГАТЭ» — руководитель Центра инженерного анализа и промышленных расчетов АО «АТОМДАТА», Михаил Оболенский.

Справочно:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – некоммерческая автономная межправительственная организация, основанная в 1957 году и входящая в общую систему Организации Объединенных Наций. В настоящее время в состав МАГАТЭ входят 180 государств-членов. Агентство является мировым центром сотрудничества в ядерной сфере, содействует безопасному использованию ядерной науки и технологий в мирных целях и осуществляет деятельность в области гарантий и верификации для предотвращения распространения ядерного оружия. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене (Австрия).

Генеральная конференция является высшим директивным органом МАГАТЭ и ежегодно проводится в Вене. На ней рассматриваются вопросы, касающиеся текущей работы, бюджета и приоритетов МАГАТЭ. Конференция является площадкой для обсуждения стратегических вопросов в сфере использования атомной энергии.