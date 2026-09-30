CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Платформа Третье Мнение» привлечет 150 млн руб. на развитие медицинского ИИ через СберИнвестиции

Разработчик медицинских ИИ-сервисов «Платформа Третье Мнение» планирует привлечь 150 млн рублей квалифицированных инвесторов через «СберИнвестиции». Организатором привлечения средств выступает инвестиционно-консалтинговая группа BITL, размещение акций планируется на инвестиционной платформе Zorko. В дальнейшем также планируется задействовать инфраструктуру MOEX Start. Об этом CNews сообщили представители «Платформа Третье Мнение».

«Платформа Третье Мнение» разрабатывает ИИ-сервисы для анализа медицинских изображений, интеллектуальный видеомониторинг пациентов, анализ текстовых медицинских данных, аналитические сервисы и аудит медицинских карт.

«Мы создаем платформу для сквозной обработки медицинских данных различными ИИ-сервисами: от анализа снимков и медкарт до видеомониторинга пациентов в стационаре и реанимации. Формирование цифрового профиля пациента в России открывает возможности применения ИИ-решений с подтвержденной эффективностью для анализа мультимодальных данных, более раннего выявления заболеваний и своевременного оказания помощи», – сказала сооснователь и генеральный директор компании Анна Мещерякова.

Она добавила, что привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса и его инфраструктуру.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

С 2021 по 2025 гг. доход действующего бизнеса вырос в 14 раз: с 19,24 млн до 270 млн рублей. Показатель за 2025 г. включает выручку, гранты и субсидии. По данным публичного профиля в системе «РБК Компании», разработчик выступает поставщиком по 35 государственным контрактам общей стоимостью 275,79 млн руб.

По данным компании, ее ИИ-сервисами пользуются в 70 субъектах России, более 3,5 тыс. клиник и 10 тыс. врачей. В 2025 г. ИИ-алгоритмы «Третье Мнение» обработали около 10 млн медицинских исследований.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Испытание ПО для распознавания лиц полицией провалилось. Система выдала только одно предупреждение, и то ложное

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Какие модели ИИ получат статус суверенных в России

Возвращение в СССР. Государство тратит сотни миллионов на настольные проводные телефоны – мобильной связи доверия нет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще