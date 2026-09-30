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«Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для девелоперского холдинга AAG

Команда «Корус Консалтинг» реализовала проект по внедрению единого цифрового пространства K-Team HRM для девелоперского холдинга AAG. Новое решение охватывает 150 сотрудников компании и обеспечивает автоматизацию полного цикла управления персоналом – от найма и адаптации до обучения и развития талантов. HR-сервисы, инструменты для совместной работы, обмен знаниями и внутренние коммуникации объединены в единой платформе, реализованной на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Компания AAG объявляет о запуске новой единой корпоративной платформы, реализованной на базе HRM-решения K-Team от «Корус Консалтинг». Проект призван заменить устаревшую корпоративную систему и создать современную цифровую среду для сотрудников.

Ранее в компании уже действовала единая корпоративная платформа, однако в марте 2026 г. она вышла из строя. Этот инцидент ускорил принятие стратегического решения: вместо попыток реанимировать устаревшее решение компания сделала ставку на современный отечественный продукт.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда прежняя платформа перестала отвечать требованиям надежности и безопасности. Это стало для нас точкой переосмысления – мы изучили рынок и выбрали решение, которое предлагает нашим сотрудникам принципиально новый уровень цифрового опыта», – сказал Владислав Митьков, руководитель отдела цифровизации АAG.

По итогам анализа рынка AAG остановила выбор на HRM-платформе K-Team, предложенной коллегами из «Корус Консалтинг». Решение реализовано на базе отечественного «Битрикс24» с открытым исходным кодом и гибкими настройками.

Одна из ключевых особенностей платформы – быстрое развертывание на собственных серверах, что обеспечивает полный контроль над данными и высокий уровень безопасности. Кроме того, в K-Team есть возможность адаптировать готовые модули и разделы под уникальные бизнес-процессы компании в сжатые сроки.

В рамках проекта выполнены интеграции с Active Directory и «1С:ЗУП» через модуль REST API – механизм собственной разработки команды «Корус Консалтинг». Это обеспечило автоматическую синхронизацию данных о сотрудниках и организационной структуре без ручного ввода и дублирования данных.

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В личном кабинете сотрудника собрано все необходимое для работы: контакты и информация о коллегах, данные об остатках отпусков и ДМС, быстрый доступ к заявкам и корпоративным сервисам. Все ключевые инструменты находятся под рукой и не требуют переключения между системами – это экономит время и делает ежедневные рабочие процессы удобнее.

Для руководителей K-Team HRM становится инструментом для удержания ключевых сотрудников через развитие и мотивацию. В системе реализован модуль «Магазин призов»: за выполнение задач и участие в активностях сотрудники получают внутреннюю валюту и обменивают ее на корпоративный мерч. Правила начисления и ассортимент призов настраиваются гибко, а активность сотрудников отслеживается – это делает мотивацию прозрачной и повышает вовлеченность.

Сегодня сотрудникам AAG доступны персонализированная главная страница, личный кабинет, новостная лента, напоминания о днях рождения, опросы для сбора обратной связи и быстрые ссылки на другие корпоративные сервисы. Компания наполняет базу знаний на портале. В ней предусмотрены удобные фильтры, глоссарий, система тегов и отслеживание истории версий, что помогает сохранять актуальность информации без путаницы и ошибок.

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«Для нас важно, чтобы корпоративный портал стал удобным рабочим инструментом: помогал сотрудникам находить нужную информацию, обращаться к коллегам и пользоваться внутренними сервисами. K-Team позволяет двигаться поэтапно: мы начали с базовых модулей, а дальше планируем развивать инструменты адаптации, обучения и управления целями. Такой подход дает возможность учитывать обратную связь сотрудников и внедрять новые функции по мере готовности компании», – сказал Владислав Митьков, руководитель отдела цифровизации АAG.

«Данный проект – пример того, как, даже при наличии у компании небольшого опыта в цифровизации, можно за короткий срок создать полноценное рабочее пространство для сотрудников. Мы начали с базового внедрения и заложили фундамент для дальнейшего роста: интеграции, удобные сервисы и инструменты мотивации, которые уже сейчас делают работу команды эффективнее», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

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