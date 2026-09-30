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ГК «Аквариус» поставила 30 тыс. ноутбуков «МосТех» в столичные школы

ГК «Аквариус», один из участников российского рынка в области разработки и производства вычислительной техники и ИТ-решений, в рамках сотрудничества с Департаментом информационных технологий города Москвы поставила 30 тыс. ноутбуков под брендом «МосТех» в 264 столичные школы. Устройства задействованы при проведении независимых диагностик и мониторинга успеваемости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Устройства «МосТех» разрабатываются специально для государственных учреждений, школ и офисов, где предъявляются повышенные требования к организации рабочих мест и стабильности работы оборудования. Ноутбуки используются в диагностиках и позволяют оптимизировать сбор данных об успеваемости и обеспечить централизованную работу с результатами.

«Развитие цифровой образовательной среды — это задача, где технологические решения должны соответствовать высоким требованиям к надежности и масштабируемости. Сотрудничество с Москвой позволяет нам выстраивать производственные процессы с учетом специфики городской инфраструктуры и формировать подходы, применимые в проектах такого масштаба», — сказал заместитель генерального директора ГК «Аквариус» Аркадий Соколов.

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