Web3 Tech: итоги III квартала 2026 г. на глобальном и локальных рынках институционального web3

Аналитики Web3 Tech, российского разработчика корпоративных блокчейн-решений и провайдера web3-сервисов, представили ключевые тренды глобального рынка институционального web3. Стейблкоины, сопутствующая инфраструктура и ИИ-агенты начали формировать единый стек технологий нового поколения. Параллельно в России продолжается создание собственного ончейн-контура. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech.

Слияние ИИ и цифровых активов

Согласно данным Web3 Tech, основной тренд квартала, задающий темп всему рынку - это продолжающееся сближение цифровых активов и постоянно растущих возможностей ИИ-агентов. Этот тренд получил концептуальное объяснение в недавнем исследовании BlackRock «Экономика, нативная для машин», в рамках которого авторы описывают ИИ и цифровые активы как две стороны одной инфраструктурной революции.

С одной стороны, интеллект становится нативным для машин, с другой - деньги становятся программируемыми и доступными для машинного взаимодействия. В этой модели блокчейн может выполнять функцию базовой инфраструктуры автономной цифровой экономики. Он обеспечивает программируемость платежей, прозрачность операций, возможность автоматизированного учета и передачу стоимости между участниками, которыми могут быть как люди и организации, так и ИИ-агенты. Это также необходимо, потому что традиционные банковские системы не подходят для автоматических и мгновенных транзакций между агентами.

Для финансового рынка это означает потенциальный переход от обслуживания действий клиента к работе с автономными цифровыми участниками. ИИ-агент сможет получать доступ к данным, вызывать внешние сервисы, оплачивать API и совершать другие операции в рамках установленных ограничений.

Запуск Arc: институциональный блокчейн для расчетов в стейблкоинах

Одним из наиболее заметных событий квартала стал запуск 16 сентября 2026 г. основной сети Arc - блокчейна первого уровня, созданного Circle для институциональных расчетов в своем стейблкоине и ИИ-агентов. В запуске приняли участие 11 учредительных валидаторов сети - BlackRock, Visa, Mastercard, DTCC, ICE, Standard Chartered, Sumitomo и др.

По данным Circle, тестовая сеть Arc обработала свыше 700 млн транзакций менее чем за год, а в день запуска основной сети к ней подключились более 100 институциональных проектов. Такая поддержка со стороны влиятельных институциональных игроков подтверждает, что участники финансового рынка рассматривают Arc как полноценную доверенную инфраструктуру, которая должна объединить расчеты, клиринг, кастодиальный учет и выпуск цифровых финансовых инструментов.

Появление платежного слоя для ИИ-агентов

Еще один важный тренд - развитие платежной инфраструктуры для агентов. В 2026 г. права на специализированный протокол x402 перешли от Coinbase) к Linux Foundation. Данный протокол нужен для того, чтобы ИИ-агенты и боты могли автоматически и мгновенно оплачивать веб-сервисы и API без традиционных сервисов. Среди участников развития протокола указываются Visa, Mastercard, Stripe, Google, AWS, Ripple и более 40 других организаций. Также в этом сентябре к протоколу стали подключаться известные блокчейн-протоколы, например, Cardano. Теперь приложение или ИИ-агент может оплатить обращение к API в токенах прямо в теле веб-запроса, без аккаунта и платежной формы.

Другие игроки давно поддерживают этот тренд и достраивают пазл агентной экономики в своих областях. Так, Mastercard еще в июне выпустила Agent Pay for Machines - платформу для автоматических платежей ИИ-агентов через карты, банковские счета и стейблкоины, специально адаптированную под расчеты «на скорости машины»: частые, мелкие, субцентовые платежи между агентами.

Сеть-ускоритель интернета Cloudflare в августе 2026 г. запустила отдельные программируемые кошельки для ИИ с лимитами и белым списком получателей, с которыми агент может самостоятельно покупать доступ к API и MCP-инструментам в границах, заданных человеком. Все эти события свидетельствуют о том, что расчетный слой и слой искусственного интеллекта для финансовых институтов достраиваются одновременно и навстречу друг другу. Таким образом кошелек для ИИ-агента превращается в программный инструмент управления полномочиями, рисками и финансовым поведением автономной системы.

Россия формирует локальный ончейн-контур

1 сентября 2026 г. вступил в силу 282-ФЗ, финально определяя дизайн российской легальной криптоэкосистемы. Одной из ключевых задач новой системы стала поддержка внешнеэкономической деятельности. В текущих условиях приоритетом выглядит не открытие доступа российских инвесторов к глобальному крипторынку, а создание контролируемого и защищенного расчетного контура для международных операций.

По мнению аналитиков Web3 Tech, сегодня российский распределенный финтех сосредоточен на создании специализированного ончейн-сегмента, который должен быть одновременно локальным, защищенным и функционально совместимым с внешними расчетными сценариями.

Центральным звеном российской модели станут цифровые депозитарии, единственные операторы кастодиального хранения и учета цифровых активов. Остальные участники рынка через них смогут проводить операции и взаимодействовать с блокчейн-сетями. Для крупных финансовых организаций создание собственной инфраструктуры может быть способом сохранить контроль над клиентскими отношениями и не передавать доступ к своей клиентской базе внешним операторам. Так, Сбербанк, «Альфа-Банк», ВТБ и «Т-Банк» уже заявили о планах стать одними из первых цифровых депозитариев. Для небольших банков и брокеров запуск и содержание специализированной лицензируемой инфраструктуры может оказаться экономически сложным, поэтому в ближайшее время можно ожидать появления независимых цифровых депозитариев от технологических компаний.

«В III квартале 2026 г. мы продолжаем наблюдать, что рынок институционального web3 начал переходить к полноценной инфраструктурной конкуренции. Теперь ключевые игроки соревнуются за формирование стандартов и технологических стеков для агентной экономики. На глобальном уровне это расчетные блокчейн-сети, платежные протоколы и сопутствующая инфраструктура для ИИ-агентов. В России же распределенный финтех вынужден создавать инфраструктуру для защищенного и целостного, но узконаправленного и локального ончейн-сегмента, встраивающегося в не всегда дружественное глобальное пространство. Следующим этапом развития станет переход от создания отдельных платформ к формированию согласованной среды, в которой расчеты, хранение, комплаенс и мониторинг транзакций будут работать как единый контур. Эффективность такой системы будет зависеть не только от суверенной технологической базы, но и от способности российских участников согласовано реализовать прозрачность, управляемость и доверие к новой экосистеме», – сказал Матвей Войтов, директор по маркетингу Web3 Tech.