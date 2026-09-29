НКК и НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о запуске первого пилотного проекта по сквозному проектированию СВЧ-микросхем в отечественном САПР

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) и «НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент») подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились развивать инструменты систем автоматизированного проектирования (САПР) для сверхвысокочастотных интегральных схем (СВЧ ИС). Это станет первыми практическими шагами к подтверждению того, что российский САПР способен обеспечить полный цикл проектирования СВЧ-микросхем без иностранных решений. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Компании планируют проведение совместной разработки инструментов САПР для проектирования СВЧ-микросхем, их апробацию на реальных задачах и последующее финальное тестирование.

В рамках соглашения НИИМА «Прогресс» предоставит экспертизу в области проектирования СВЧ-микросхем, а НКК разработает программный комплекс, обеспечивающий сквозное проектирование — от схемы до готовой топологии. Таким образом, российская микросхема впервые будет спроектирована и протестирована полностью на российском ПО — от создания самой схемы до тестирования.

На дальнейших этапах работы предусмотрена апробация инструментов САПР на реальных задачах. Специалисты НИИМА «Прогресс» выполнят проектирование, после чего стороны проведут совместный анализ результатов и выработают рекомендации по доработке продукта.

В рамках пилотного проекта микросхемы, разработанные в отечественном САПР, проверят на соответствие заявленным характеристикам — в условиях, близких к реальному производству.

«Создание собственной российской САПР СВЧ ИС полного цикла — одна из приоритетных задач для технологической независимости России. Для ее решения мы объединили компетенции лучших разработчиков ПО в области СВЧ и опыт крупнейшей российской полупроводниковой фабрики, ежедневно решающей реальные задачи проектирования интегральных микросхем. Такой подход позволяет создавать востребованные отраслевые инструменты, ориентированные на нужды отрасли, еще на стадии разработки внедрять их в промышленный цикл производства», — сказал Сергей Дубовик, технический директор НКК.

«Наше партнерство – это возможность предложить рынку отечественное опробованное решение, которое сократит сроки разработки СВЧ-микросхем и обеспечит максимальную совместимость между моделями САПР и фактически изготовленными на российских фабриках образцами», — отметил генеральный директор НИИМА «Прогресс» Павел Куцько.

Соглашение задает принципы взаимодействия и открывает путь к конкретным проектам. Также стороны будут обмениваться информацией, проводить рабочие встречи, участвовать в совместных мероприятиях и при необходимости формировать рабочие группы из экспертов обеих организаций.

Для рынка это сигнал о том, что кооперация между разработчиками САПР и предприятиями микроэлектроники переходит в практическую плоскость. Российские разработчики микроэлектроники получают возможность работать в отечественной среде проектирования, а НКК — обратную связь от реальных пользователей, что важно для доработки продукта.

НКК совместно с кооперацией разработчиков впервые публично продемонстрировала работоспособную версию маршрута проектирования СВЧ интегральных схем на базе импортонезависимого САПР. Маршрут разрабатывается под управлением головного заказчика АО «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (АО «НПО «КИС»), входящего в госкорпорацию «Росатом». Теперь эта система получит и практическую проверку — через пилотный проект с НИИМА «Прогресс».