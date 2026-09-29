«Диасофт» поможет участникам СМЭВ 4 настроить взаимодействие с двумя активными ЦОД

Компания «Диасофт» расширяет практику поддержки государственных информационных систем (ГИС) и предлагает участникам межведомственного взаимодействия комплекс работ по настройке взаимодействия с двумя активными центрами обработки данных СМЭВ 4. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Минцифры России рекомендует участникам СМЭВ 4 организовать взаимодействие одновременно с Федеральным и Резервным центрами обработки данных (ФЦОД и РЦОД). Оба ЦОД работают в активном режиме и обеспечивают возможность распределения нагрузки между ними. Такая архитектура повышает отказоустойчивость межведомственного обмена и снижает риск остановки электронных государственных сервисов при недоступности одной из площадок.

Для корректной работы с двумя активными ЦОД необходимо обеспечить доступ и маршрутизацию к ФЦОД и РЦОД, а также настроить распределение нагрузки.

Переход к такой схеме взаимодействия требует не только наличия необходимой инфраструктуры. Необходимо проверить сетевую связанность, корректно настроить специализированное программное обеспечение и интеграционные механизмы, обеспечить работу информационной системы с обоими ЦОД СМЭВ 4 и протестировать сценарии при недоступности одной из площадок.

«Диасофт» обладает экспертизой в работе с инфраструктурой СМЭВ и реализует проекты, связанные с межведомственным обменом данными. Специалисты компании выполняют настройку специализированного программного обеспечения, обеспечивают интеграцию информационных систем со СМЭВ, работают с регламентированными запросами и решают задачи повышения отказоустойчивости государственных информационных систем.

«Сегодня от государственных цифровых сервисов ожидают непрерывной доступности. Поэтому устойчивость межведомственного обмена становится не просто инфраструктурной задачей – от нее напрямую зависит предоставление государственных услуг. Работа с двумя активными ЦОД СМЭВ позволяет снизить зависимость от доступности одной площадки. Наша задача – помочь ведомству корректно настроить взаимодействие государственной информационной системы с обоими ЦОД, распределение нагрузки и проверить работу схемы в различных сценариях», – сказал Игорь Кетов, руководитель продуктового направления «Государственные информационные системы» компании «Диасофт».

В рамках проекта специалисты «Диасофт» могут провести анализ существующей инфраструктуры ведомства, подготовить схему взаимодействия с ФЦОД и РЦОД СМЭВ 4, настроить специализированное ПО, маршрутизацию и интеграционные механизмы, обеспечить необходимое распределение нагрузки, провести функциональное и нагрузочное тестирование и проверить устойчивость взаимодействия при недоступности одной из площадок.

Развитие отказоустойчивой и безопасной инфраструктуры является частью комплексного направления «Диасофт» по цифровизации организаций государственного сектора. Компания реализует проекты по созданию и сопровождению государственных информационных систем, ведомственных витрин данных, цифровизации государственных услуг, аттестации ГИС и заказной разработке для федеральных и региональных органов исполнительной власти.