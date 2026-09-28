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«Сбер2B» запустил ИИ-агента для закупок

«Сбер2B» запустил ИИ-агента для закупок. ИИ-агент позволяет снять с менеджера рутинные задачи и значительно ускоряет закупочный процесс. По оценке аналитиков «Сбер2B», агент может сократить время поиска необходимой информации в десятки раз, а подготовку закупки — с одного месяца до одного дня. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2B».

Согласно данным проектного офиса «Сбер2B», от 40% до 60% времени менеджера по закупкам уходит на уточнения по заявкам, каждая из которых проходит от двух до пяти итераций. При этом адаптация нового сотрудника до выхода на производительность может занимать полгода. ИИ-агент помогает в обучении новичков и может значительно сократить период адаптации.

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ИИ-агент для команды закупок анализирует заявки, извлекает из них структурированные данные и формирует техническое задание. Затем агент ищет потенциальных поставщиков в открытых источниках, в том числе по результатам прошедших торгов на электронных площадках. Далее он формирует персонализированные запросы, собирает коммерческие предложения, сводит их в единую таблицу и сравнивает с требованиями технического задания. На заключительном этапе агент готовит черновик договора, NDA (соглашение о неразглашении) и спецификацию, а также проверяет комплект документов. В любой момент специалист может согласовать или скорректировать действия агента.

«Закупки — одна из функций, где большое количество времени уходит на ручную работу: при этом информация распределена по разным источникам, а знания о поставщиках и проектах часто остаются у отдельных сотрудников. ИИ-агент «Сбер2B» берет на себя рутинные операции, специалист отдела закупок лишь контролирует процесс. По одному из наших проектов агент проверил пять поставщиков, запросил и сравнил их коммерческие предложения, рассчитал начальную (максимальную) цену договора (НМЦД) и рекомендовал, кого выбрать победителем, исходя из всех данных. Экономия по сравнению с ранее проведенной закупкой составила более 36%, при этом менеджер только ответил на пару уточняющих вопросов и согласовал закупку», — сказал Денис Козицкий, лидер направления «Сбер2B ИИ».

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