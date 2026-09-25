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Уязвимость под контролем: новая версия GitFlic превращает безопасность в управляемый процесс разработки

«Группа Астра» анонсировала новую версии российской DevOps-платформы для работы с кодом GitFlic, доступной как из облака, так и обеспечивающей полный цикл разработки в контуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевая особенность релиза — полностью переработанный раздел «Безопасность». Работа с обнаруженными уязвимостями стала управляемым процессом: команда информационной безопасности проводит ревью-сессию классификации и размечает обнаружение как подтверждённую угрозу или ложное срабатывание, а коллеги проверяют результат по механике, схожей с проверкой запроса на слияние.

Безопасность улучшена и в самом процессе разработки. Теперь в запросе на слияние отображается не полный список обнаружений, а только те уязвимости, которые вносит или устраняет конкретное изменение. Такой подход снижает нагрузку на разработчиков и ревьюеров: команда видит эффект именно своего кода, быстрее принимает решение о слиянии и не тратит время на разбор унаследованных срабатываний, а дефекты устраняются на самом раннем и дешёвом этапе.

Отдельное внимание уделено проектам с длительным жизненным циклом. Для продуктов с несколькими поддерживаемыми версиями можно настроить несколько LTS-веток и отслеживать состояние одной и той же уязвимости отдельно в каждой из них. Это востребовано у вендоров и корпоративных заказчиков, которые одновременно сопровождают несколько релизов у разных клиентов: теперь видно, где уязвимость уже закрыта, а где требуется бэкпорт исправления, и сопровождение поддерживаемых версий становится предсказуемым.

Также реализован режим разметки уязвимостей в сессии, ускоряющий массовый разбор обнаружений командой ИБ.

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Развитие получил и программный интерфейс платформы: добавлены REST-API метод для удаления ветки, методы для работы с переменными, а также методы выдачи и снятия роли администратора в Self-Hosted-инсталляциях.

«Мы верим, что безопасная разработка — это не обязательный отчёт в конце пути, а ежедневная привычка сильной команды. В новой версии GitFlic мы сделали так, чтобы каждое решение об уязвимости было осознанным, каждое изменение кода — прозрачным, а каждая поддерживаемая версия продукта — под контролем. Это релиз о доверии: к инструменту, к коду и к собственной команде. И мы только начинаем — впереди ещё много возможностей, которые сделают российскую разработку быстрее, качественнее и надёжнее», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.


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