2ГИС выпустил MCP-сервер для бизнеса

2ГИС выпустил MCP-сервер — программный компонент, который дает корпоративным ИИ-агентам прямой доступ к данным геосервиса. Он позволяет встроить поиск организаций и адресов, построение маршрутов и создание карт в корпоративные ассистенты, чаты и ИТ-инфраструктуру без точечных интеграций под каждый геосценарий. Официальных аналогов такому инструменту в России сейчас нет. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Большинство ИИ-агентов умеют вести диалог, но не имеют надежного доступа к актуальным геоданным: не знают, например, где находится ближайшая работающая аптека, какие у нее часы работы и как до нее доехать. Без доступа к таким данным на ответ ИИ-модели нельзя положиться — и пользователю приходится искать информацию самому. Ранее под каждый геосценарий компании вынуждены были подключать несколько API, описывать их для агента и следить за обновлениями.

MCP-сервер 2ГИС объединяет разрозненные подключения в одном интерфейсе. MCP — это открытый протокол, через который сервер обрабатывает геозапросы: ищет организации, здания и адреса, переводит адрес в координаты и обратно, строит маршруты и сравнивает точки по времени и расстоянию. Сервер полезен в сферах логистики, доставки, городского управления, аналитики и риск-менеджмента — там, где компании регулярно работают с геоданными.

Есть два варианта использования MCP-сервера. Первый — в публичных сервисах. Например, пользователи могут спросить у встроенных ИИ-помощников, где ближайшая кофейня, как добраться до нужного места и какой маршрут удобнее, — и сразу получают ответ, в том числе с картой. Второй — во внутренних сервисах компании: например, чтобы спланировать маршрут в командировке или рассчитать логистику выездного мероприятия. Здесь сервер дополнительно проверяет пользователя, роль и лимиты, поэтому геоданные остаются под контролем компании.

«Новый MCP-сервер дает ИИ-агентам доступ к API-сервисам 2ГИС: картам, поиску, геокодированию и маршрутам. Компаниям больше не нужно разрабатывать и поддерживать интеграции под каждый геосценарий: готовый сервер быстрее подключает агентов к актуальным данным и сервисам 2ГИС. Теперь их проще встроить в ИТ-ландшафт, а затраты на разработку и поддержку снижаются. MCP-сервер разворачивается в инфраструктуре компании, поэтому доступ, настройки и трафик остаются под ее контролем», — сказал Егор Юдин, руководитель API-продуктов в 2ГИС.