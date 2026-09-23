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«СберТех» внедрил ИИ-агента в свое решение Platform V One Report для разработки документов и отчетов

Российский разработчик ПО «СберТех» интегрировал ИИ-агента на базе нейросети GigaChat в свое решение для дизайна и генерации документов и отчетов Platform V One Report. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Нововведение позволяет не тратить часы на ручную верстку и программирование при создании шаблонов платежных документов, бизнес-отчетов, аналитических материалов. С новым инструментом компании могут за несколько минут создавать черновики шаблонов и оперативно их корректировать в соответствии с внутренними стандартами.

Основная проблема при разработке шаблонов корпоративных документов — большие трудозатраты на этапе начальной верстки. ИИ-агент устраняет барьер чистого листа и помогает бизнес-пользователям ускорить создание черновиков. Помощник может сгенерировать шаблон с нуля по текстовому описанию или перенести структуру макета из готового образца. Он за минуты анализирует файлы, изображения или описанную текстом задачу и создает вариант шаблона, готовый к доработке во встроенном визуальном (low-code) редакторе.

Предлагаемые ИИ-агентом черновики оформляются в формате Jasper, который широко распространен в корпоративных системах. Это делает Platform V One Report актуальным решением для крупных компаний. С его помощью предприятия с большим объемом регулярного документооборота из финансовой отрасли, промышленности, ЖКХ, ретейла, телекоммуникаций, логистики смогут быстро и удобно создавать шаблоны квитанций, накладных, счетов-фактур, годовых отчетов, аналитических и других материалов.

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Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Использование ИИ в Platform V One Report дает бизнесу дополнительные преимущества для оптимизации корпоративного документооборота. Благодаря механизмам RAG — генерации, дополненной поиском — наш инструмент учитывает принятые у клиента стандарты оформления, библиотеки компонентов и требования к структуре документов. Это гарантирует качество шаблонов и их полную совместимость с защищенным корпоративным контуром. Наше решение обеспечивает технологическую прозрачность: к агенту можно подключить различные языковые модели на выбор клиента, а популярная разметка Jasper позволяет свободно переносить код шаблонов в любые поддерживающие ее системы».

Platform V One Report — решение для проектирования шаблонов и генерации по ним документов и отчетов строгой формы. Оно позволяет создавать документы по шаблону с использованием информации из различных источников, а также снижает нагрузку на ИТ-команду. Является модулем Platform V Low-code — платформы для визуальной (low-code) разработки, объединяющей создание и поддержание ИИ-агентов, а также серверной части приложений (бэкенда), автоматизацию процессов и формирование строгой отчетности.

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