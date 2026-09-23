CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Proptech Solutions за месяц запустила ИИ-помощника для Forento.ru с автоматизацией до 78% обращений

Proptech Solutions, разработчик цифровых решений для недвижимости, за один месяц разработал и запустил ИИ-помощника для онлайн-сервиса бронирования жилья Forento.ru. Помощник самостоятельно обрабатывает до 78% типовых информационных вопросов пользователей. Поток обращений, доходящий до первой линии поддержки, сократился на 47%. Технологической основой решения стала платформа ValueAI компании «ВейвАксесс». Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Forento.ru, сервису для поиска и бронирования жилья на курортах России и Абхазии, требовалось автоматизировать поток пользовательских обращений: ускорить выдачу информации на этапе выбора жилья и во время проживания, повысить конверсию в бронирование и снизить нагрузку на команду поддержки и владельцев объектов.

ИИ-помощник, разработанный Proptech Solutions, обрабатывает типовые входящие обращения и отвечает пользователям в течение нескольких секунд, учитывая контекст конкретного объекта и историю текущего диалога. Ответы формируются на основе базы знаний Forento.ru, за содержание и обновление которой отвечает команда сервиса. Если вопрос выходит за рамки типового, диалог переводится на специалиста.

Решение построено на платформе ValueAI компании «ВейвАксесс», предназначенной для создания, запуска и развития прикладных ИИ-решений. ValueAI объединяет фреймворк разработки и среду исполнения: платформа позволяет подключать языковые модели через единый API, отвечает за оркестрацию процессов, разграничение доступов и журналирование запросов. Команда Proptech Solutions создала пользовательский интерфейс, сценарии общения, инструкции для языковых моделей и реализовала интеграцию решения с системами Forento.ru. ИИ-помощник работает с каталогом из более чем 100 тыс. объектов; сценарии и качество ответов протестировали на пилотной выборке из 1000 объектов.

В результате Forento.ru получил круглосуточный канал обработки обращений. Помощник самостоятельно закрывает до 78% типовых информационных вопросов, а поток обращений, доходящий до сотрудников первой линии, снизился на 47%. Специалисты быстрее подключаются к ситуациям, где требуется индивидуальное решение.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«В результате совместной работы с Proptech Solutions мы смогли заметно повысить качество сервиса. Благодаря ИИ-помощнику мы теперь можем отвечать пользователям круглосуточно и практически мгновенно, при этом существенно снизив затраты на обработку типовых обращений. Благодарим коллег из Proptech Solutions за то, что им удалось за короткий срок создать решение, которое действительно работает в нашем бизнес-процессе и масштабируется вместе с ним», — сказал Иван Петруня, основатель Forento.ru.

«ValueAI позволила нам не тратить время на создание ИИ-инфраструктуры с нуля и сосредоточиться на самом продукте — бизнес-сценариях, интеграции и пользовательском опыте. В результате весь цикл от разработки до ввода в эксплуатацию занял один месяц. При этом мы получили основу, на которой можно быстро проверять новые гипотезы, подключать новые объекты и расширять сценарии и функции решения», — сказал Роман Блонов, CEO Proptech Solutions.

«Большинство ИИ-инициатив останавливается на прототипе. Сложность не в моделях, а в том, чтобы довести сервис до рабочего состояния. ValueAI закрывает эту часть: команда Proptech Solutions получила готовый технологический слой и сфокусировалась на продуктовой логике своего решения», — сказал Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще