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Перед холодами россияне стали на 37% чаще искать услуги по ремонту и обслуживанию батарей

К концу лета россияне активнее занялись подготовкой жилья к осеннему сезону. По данным «Авито Услуг», в августе вырос интерес к работам с отоплением, окнами и утеплением, а также к уборке квартир. Наиболее заметная динамика зафиксирована в услугах по обслуживанию систем отопления, спрос на промывку труб и радиаторов увеличился на 37% по сравнению с июлем. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подготовить отопление к холодам

В последний месяц лета заметно вырос интерес к работам, связанным с подготовкой отопительных систем. Спрос на гидроиспытания труб в августе увеличился на 15% по сравнению с июлем, а монтаж систем отопления и ремонт радиаторов стали искать на 14% чаще. Одновременно сохранялся интерес к ремонту жилья в целом. Спрос на услуги по ремонту и отделке в августе вырос на 5% за месяц.

Проверить окна и балконы

Еще одно направление, где к концу лета выросла активность – работы с окнами и балконами. Спрос на герметизацию окон увеличился на 22%, на остекление балконов и лоджий – на 11%, на монтаж окон – на 10%.

Также россияне чаще интересовались работами, которые помогают подготовить квартиры к холодному и влажному сезону. Спрос на гидроизоляцию балконов и лоджий вырос на 6%, а на ремонт электрических обогревателей – на 8%.

«К концу лета в структуре спроса заметнее становятся работы, которые стараются завершить до наступления холодов: обслуживание отопления, работы с окнами, балконами и утеплением жилья. По сравнению с прошлым годом спрос на ремонтные услуги увеличился на 24%, на бытовые – на 25%. Такая динамика отражает не только рост сезонного интереса, но и более глобальный тренд – переход от сценария «сделаю сам» к более частому делегированию домашних задач специалистам», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Привести квартиру в порядок после лета

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Параллельно в августе вырос спрос на услуги по уборке жилья — на 9% по сравнению с июлем. Генеральную уборку стали искать на 13% чаще, поддерживающую — на 7%. Увеличился и интерес к химчистке предметов интерьера. Спрос на химчистку мягкой мебели вырос на 17% за месяц, на химчистку ковров — на 14%.

Таким образом, августовская динамика охватывает сразу несколько типов домашних работ — от подготовки инженерных систем и окон к холодам до уборки и приведения квартиры в порядок после летнего сезона.

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