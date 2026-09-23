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НПК «Атроник» представила российскую альтернативу Orange Pi и Raspberry Pi для промышленного применения

НПК «Атроник» разработаны бортовые доверенные вычислительные платформы для робототехнических и авиационных систем высокой степени автономности. Об этом CNews сообщил представитель НПК «Атроник».

Бортовая доверенная вычислительная платформа (БДВП) — отечественное решение для создания современных беспилотных авиационных систем, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ №1701 от 30 ноября 2024 г. Платформа призвана снизить зависимость производителей БАС от зарубежной электронной компонентной базы, ускорить разработку специализированных вычислителей и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности.

Одной из ключевых проблем российского рынка остается импортозависимость. Сегодня одноплатные компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi и Nvidia Jetson широко используются при создании робототехнических комплексов, систем компьютерного зрения, промышленной автоматизации и БПЛА. Однако отсутствие должной технической поддержки, а также возможности влиять на жизненный цикл, риск прекращения поставок компонентов, невозможность оперативной модернизации доработки оборудования под небольшими сериями создают серьезные угрозы для реализации и тиражирования проектов.

Дополнительным вызовом стало вступление в силу требований ПП РФ № 1701, предусматривающих необходимость защиты каналов управления и передачи данных, хранимой информации на борту беспилотных авиационных систем (БАС).

В ответ на эти вызовы разработана Бортовая доверенная вычислительная платформа — универсальный встраиваемый вычислительный комплекс с сертифицированным аппаратным модулем криптографической защиты информации (СКЗИ). Платформа обеспечивает производительность искусственного интеллекта до 32 TOPS, защищенное хранение пользовательского программного обеспечения объемом до 32 ГБ и криптографическую защиту каналов передачи данных и управления класса КС3. При этом технические характеристики изделия не уступают зарубежным аналогам.

Благодаря использованию доступной электронной компонентной базы с длительным жизненным циклом и модульной архитектуры БДВП может адаптироваться под требования заказчика даже при сравнительно небольших объемах производства.

Отдельное внимание разработчики БДВП уделили скорости создания новых изделий. Использование в составе платформы стандартизированных компьютерных модулей формата SMARC позволяет сократить сроки разработки специализированных версий вычислителей с 12 до 3 месяцев. Такой подход обеспечивает преемственность аппаратной платформы, возможность модернизации и ускоряет выпуск новых вычислительных комплексов.

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Производительность платформы масштабируется в зависимости от задачи: доступны варианты на базе SMARC-модулей: МЦП1502, МЦП1503, МЦП1504 на базе ARM-процессоров с интегрированным NPU, поддержкой Debian, Astra Linux, Alt Linux и «ЗОСРВ Нейтрино».

Важным преимуществом платформы является встроенная система защиты информации. Сертифицированный модуль СКЗИ обеспечивает аппаратное шифрование каналов связи и видеопотоков, защиту пользовательских данных от несанкционированного доступа, доверенное хранение программного обеспечения, а также фиксацию юридически значимых событий с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Платформа поддерживает широкий набор интерфейсов и модулей расширения, включая нейроускорители Hailo-8 и DeepX.

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БДВП ориентирована на организации, которым необходимы не просто вычислительные возможности уровня Orange Pi, Raspberry Pi или Nvidia Jetson, а комплексная отечественная платформа для авиационного, железнодорожного и морского транспорта с поддержкой средств криптографической защиты информации и соответствием требованиям российского законодательства в области беспилотных авиационных систем.

Внедрение БДВП позволит российским производителям беспилотных систем, интеллектуальных видеокамер и Edge-серверов сократить сроки разработки, снизить стоимость создания новых изделий, обеспечить выполнение требований действующей нормативной базы и повысить технологическую независимость отрасли.

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