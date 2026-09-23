CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Исследование VK WorkSpace и Hi-Tech Mail: бизнесу от ИИ нужны практические сценарии, сотрудникам — помощь с рутиной

Эксперты VK WorkSpace и Hi-Tech Mail представили результаты двух исследований о работе в цифровой среде и использовании ИИ. 23% представителей МСБ уже пробуют или внедряют искусственный интеллект, а главным условием его дальнейшего распространения становится понятная польза для бизнеса. Сотрудники чаще всего готовы поручать ИИ итоги встреч, контроль задач, аналитику и поиск информации, но только 9% готовы доверить ему самостоятельные решения. Об этом CNews сообщили представители VK.

В опросе представителей малого и среднего бизнеса приняли участие более 1000 владельцев компаний и ИП, руководителей и специалистов, отвечающих за ИТ, из компаний численностью до 500 сотрудников. Во втором, посвященном командной работе, участвовали более 3000 работающих респондентов. Опросы проходили с августа по сентябрь 2026 г.

Простота становится главным требованием к рабочей среде

Самый популярный критерий выбора корпоративных сервисов — простота использования, чтобы сотрудники могли разобраться без дополнительного обучения: так ответили 50% представителей МСБ. В пятерку самых часто упоминаемых факторов также вошла возможность работать с телефона и в поездках (ее назвали 43%), объединение разных инструментов в одном решении (37%), цена и прозрачные условия (33%), качество поддержки — 32%. При этом только 34% респондентов сообщили, что все сервисы для работы в их компании уже собраны в одном пространстве, а 54% используют два и более сервиса.

ИИ востребован прежде всего в повседневных рабочих сценариях

Почти четверть представителей МСБ — 23% — уже пробуют или внедряют ИИ в рабочие процессы. Среди функций, которые бизнес считает полезными, лидируют помощь с задачами и планированием — 28%, подготовка черновиков писем и сообщений — 27%, перевод — 25%, защита от спама и фишинга — 24% и поиск по переписке и файлам обычными словами — 22%.

Для внедрения ИИ бизнесу важно видеть его практическую ценность. 38% респондентов назвали главным препятствием для внедрения отсутствие понятной им пользы. Нехватку времени и людей отметили 17%, опасения за безопасность — 9%, отсутствие подходящего инструмента — 8%, а стоимость только 4%.

Сотрудникам важны понятные процессы и сохранение рабочего контекста

Второе исследование показало, что главным условием эффективной командной работы сотрудники считают ясное распределение ответственности. 45% работающих респондентов отметили, что им важно понимать, кто за что отвечает. 33% ценят фиксацию договоренностей, 32% — возможность оставаться на связи без постоянных отвлечений, 31% — хранение всей рабочей информации в одном месте.

Участники опроса также поделились, с какими сложностями они сталкиваются в командной работе. 37% сталкиваются с ситуациями, когда непонятно, кто за что отвечает. У 25% информация распределена между разными чатами и сервисами, у 24% теряются незафиксированные договоренности. 23% называют проблемой большое количество встреч, 21% — долгое ожидание ответа, 19% — потерю контекста при передаче задачи.

Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса
Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса Цифровизация

Рабочая информация при этом чаще всего остается в переписке — так ответили 36% респондентов. Общие документы и заметки используют 25%, почту — 24%. Свыше четверти респондентов (27%) признались, что значительную часть информации в основном держат «в голове».

Сотрудники готовы передавать ИИ рутину, сохраняя контроль над решениями

В рамках командной работы ИИ чаще всего готовы поручить подготовку итогов встреч, протоколов и конспектов — такой вариант выбрали 31% работающих респондентов. 28% готовы делегировать контроль задач и сроков, 27% — аналитику и подготовку сводок, 25% — поиск информации, 24% — работу с текстами.

Только 9% опрошенных готовы доверить ИИ самостоятельное принятие даже несложных решений без участия человека. Еще 11% предпочли бы вообще не передавать ИИ рабочие задачи.

«Компаниям и сотрудникам важно, чтобы технологии упрощали повседневную работу: помогали быстрее находить информацию, сохранять контекст и договоренности, меньше переключаться между инструментами и снимать рутинные задачи. То же относится к ИИ — его ценность становится понятной, когда он встроен в конкретный рабочий сценарий и дает измеримый результат. Поэтому мы развиваем VK WorkSpace как единую цифровую среду, в которой продвинутые технологии делают работу с проще и эффективнее», — сказал Петр Щеглов, руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще