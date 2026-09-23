ГК «Современные транспортные технологии» создала единое хранилище данных совместно с Cloud X

Cloud X сообщила о завершении проекта по созданию корпоративного хранилища данных для группы компаний «Современные транспортные технологии» (СТТ). Новая платформа объединила данные из ключевых корпоративных систем и стала технологической основой для управленческой отчетности и аналитики.

СТТ работает с большими массивами информации по продажам, запасам, автомобилям, машинокомплектам и автозапчастям. До запуска проекта эти данные формировались в нескольких системах, включая «1С:ERP», CRM, внутренние корпоративные решения и файловые источники. Из-за распределенной структуры данных подготовка управленческой отчетности требовала дополнительного сопоставления показателей и ручной проверки информации.

Перед проектной командой стояла задача создать единое корпоративное хранилище данных — систему, в которой информация из разных источников собирается, проходит обработку по общим правилам и становится доступной для отчетности и анализа.

Технологической основой решения стала Cloud X Greenplum. Это система управления базами данных, рассчитанная на аналитические нагрузки и обработку больших объемов информации. Хранилище было развернуто в инфраструктуре заказчика, однако архитектура изначально проектировалась так, чтобы в перспективе корпоративное хранилище можно было перенести в публичное облако с минимальными технологическими изменениями.

В состав решения также вошли Cloud X Airflow, Cloud X BI и Cloud X Data Catalog. Cloud X Airflow отвечает за запуск и контроль процессов обработки данных по расписанию. Cloud X BI используется для подготовки отчетов и визуализации показателей. Cloud X Data Catalog позволяет описывать данные, их источники, структуру и правила использования, чтобы специалисты быстрее находили нужную информацию и понимали ее происхождение.

В рамках проекта команда Cloud X провела обследование ИТ-ландшафта и источников данных, разработала архитектуру корпоративного хранилища и модель данных, настроила интеграции и процессы обработки информации. Было реализовано 234 ETL-процесса. ETL — это последовательность операций, при которой данные извлекаются из источников, очищаются, приводятся к единому формату и загружаются в хранилище. Также создано 202 витрины данных — подготовленных наборов показателей для отчетности, аналитики и работы бизнес-пользователей. Объем хранилища на рассматриваемом этапе составил около 2 ТБ.

Архитектура хранилища построена по многоуровневой модели Stage — DDS — CDM. На первом уровне сохраняются исходные данные из корпоративных систем. На втором они объединяются и проходят детальную обработку. На третьем формируются бизнес-витрины, с которыми работают аналитики и пользователи отчетности. Такой подход помогает разделить загрузку, проверку и использование данных, а также упрощает подключение новых источников.

В результате СТТ получила единую платформу данных для управленческой аналитики. Информация по продажам, запасам, автомобилям, машинокомплектам и автозапчастям в России и странах СНГ стала централизованной, проверяемой и подготовленной для регулярной отчетности. Это позволило сократить объем ручной сверки и ускорить подготовку аналитических материалов.

Проект также учитывал задачу технологической независимости. Хранилище построено на российском дистрибутиве Cloud X Greenplum, включенном в реестр отечественного ПО, что снижает зависимость от зарубежных правообладателей и изменений лицензионной политики.

«Для роста конкурентоспособности группы компаний значительно возросла потребность в современном и производительном хранилище данных. Вы не станете дата-ориентированной компанией только за счет накопления объемов данных. Без надежного корпоративного хранилища данных аналитики организации могут тратить значительное количество времени на подготовку данных вместо их анализа», — сказал Сергей Горбунов, ИТ-директор ГК «Современные транспортные технологии».

Проект включал не только техническое развертывание платформы, но и проработку логики работы с данными. Специалисты Cloud X анализировали взаимосвязи между источниками, правила формирования показателей и существующие процессы подготовки отчетности, после чего переводили их в единую модель корпоративного хранилища.

Отдельной частью проекта стала передача компетенций команде заказчика. Cloud X подготовила рабочую документацию, провела обучение сотрудников и передала знания, необходимые для сопровождения и дальнейшего развития платформы данных.

«В этом проекте было важно не только развернуть технологическую платформу, но и собрать разрозненные источники данных в единую управляемую архитектуру. Команда Cloud X формализовала логику обработки информации, реализовала сотни процессов загрузки и витрин данных и создала для СТТ основу для дальнейшего развития управленческой аналитики», — отметил Владимир Пугачев, главный архитектор больших данных Cloud X.

Решение введено в промышленную эксплуатацию. Архитектура позволяет подключать новые источники, расширять набор отчетов и аналитических сценариев, а также при необходимости рассматривать последующий перенос хранилища в облако.