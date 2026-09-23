«Акрон Холдинг» совместно с Axenix внедрил систему автоматизации закупок Bidzaar

Группа компаний «Акрон Холдинг» завершила внедрение системы автоматизации закупок (SRM) на базе платформы Bidzaar. Проект реализован совместно с технологической консалтинговой компанией Axenix и вендором Bidzaar. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В системе уже работают 30 предприятий пяти дивизионов: электротехнического, ломозаготовительного, металлургического, нефтесервисного и кабельного. На сегодняшний день создано более 1600 заявок на закупку от 1067 пользователей.

ГК «Акрон Холдинг» — промышленно-металлургический холдинг полного цикла, объединяющий более 70 бизнес-единиц. Масштаб и разнообразие направлений бизнеса потребовали унифицировать закупочные процессы предприятий и объединить их в одной системе.

Проект по внедрению SRM-системы на базе платформы Bidzaar стартовал летом 2025 г. с обследования закупочных процессов пилотных предприятий. Команда Axenix изучила потребности и особенности разных направлений бизнеса и сформировала требования к единому решению. Эксперты компании детально спроектировали 267 функционально-технических требований бизнеса, из которых 221 было реализовано и протестировано.

В ноябре 2025 г. была запущена пилотная версия для трех организаций холдинга, в июне 2026 г. система масштабирована на 14 предприятий, а в июле началась опытно-промышленная эксплуатация. После пилота в системе появились процессы согласования, заключение договоров с победителями закупочных процедур, создание заказов и отчетность.

Для обмена данными между SRM и другими системами группы настроены 24 интеграционных потока. Они обеспечивают связь, в частности, с ERP и системой управления основными данными (MDM). Также система подключена к электронной торговой площадке Bidzaar, которую холдинг использовал еще до начала проекта в качестве основной ЭТП. Теперь сотрудники могут проводить торги из SRM и сохранять информацию о процедурах в общей системе.

«Для нас важно управлять закупками с учетом потребностей всего холдинга. Предприятия работают в разных направлениях бизнеса, но многие задачи снабжения можно решать совместно. Единая система позволяет видеть, что закупают разные организации, объединять потребности и использовать общий объем как аргумент при переговорах с поставщиками. При этом мы получаем возможность отслеживать исполнение закупок и своевременно видеть, на каком этапе возникают задержки. Рассчитываем, что такой подход поможет получать более выгодные условия, сократить трудозатраты на рутинные операции и уделять больше времени работе с поставщиками и планированию снабжения», — сказал Антон Николаев, директор по закупкам ГК «Акрон Холдинг».

Внедрение системы позволит холдингу автоматизировать и унифицировать процесс закупок, сократить их трудоемкость и сроки, повысить экономическую эффективность закупочной деятельности. Сотрудники смогут планировать и объединять закупки разных бизнес-единиц, а использование электронной торговой площадки и маркетплейса усилит конкуренцию между поставщиками. Все закупки и договоры будут доступны в одной системе, где онлайн-отчетность и отслеживание каждой закупки от заявки до поставки обеспечат прозрачность процесса.

«При переходе от пилота к промышленной эксплуатации важно проверить, как единый закупочный процесс работает на предприятиях с разной спецификой. Поэтому в этом проекте большое внимание уделялось требованиям бизнеса и обмену данными с действующими системами холдинга. Нужно было определить, какие правила будут общими для всех организаций, а где необходимо учесть особенности конкретных предприятий. Поэтапный запуск позволил проверить принятые решения в работе и подготовить систему к расширению числа пользователей. В результате сформирована основа для дальнейшего подключения предприятий и развития закупочной функции по единым правилам», — отметил Максим Царский, руководитель проекта компании Axenix.

«При таком масштабе внедрения важно, чтобы сотрудники разных предприятий могли работать по общим правилам и при этом учитывать специфику своих закупок. Связка SRM и электронной торговой площадки позволяет объединить внутренние процедуры заказчика и взаимодействие с поставщиками в едином процессе. Это дает закупочным командам возможность сосредоточиться на качестве предложений, условиях поставки и выборе партнеров. Для нас как вендора промышленный запуск — также источник обратной связи: практика ежедневной работы помогает понять, какие операции требуют упрощения и какие возможности нужно развивать в первую очередь», — сказал Юрий Абрамян, коммерческий директор компании Bidzaar.

Дальнейшее развитие проекта предусматривает расширение функциональности SRM-системы, аналитики и отчетности, подключение новых организаций в составе группы компаний, трансформацию бизнес-процессов на предприятиях, нормализацию нормативно-справочной информации и автоматизацию расчета показателей эффективности.

Еще одно направление развития — интеграция с ИИ-агентами и работа с большими данными. Планируется создать цифрового помощника закупщика для подготовки и проверки закупочных документов, оценки бюджета и подбора поставщиков. Также предусмотрены автоматическая оценка поставщиков и прогнозирование потребностей и запасов.