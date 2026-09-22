CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Биотерра» оптимизировала бизнес-процессы с помощью BPMSoft

Компания «Биотерра», белорусский производитель и дистрибьютор продуктов для здоровья, БАДов и косметики, внедрила российскую AI-driven low-code платформу BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализовала команда системного интегратора «Би-Лоджик». Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Переход на новую CRM был продиктован необходимостью повысить эффективность работы и упростить взаимодействие сотрудников с системой. В рамках проекта специалисты интегратора адаптировали интерфейс под задачи компании: настроили пользовательские страницы, разделы и карточки товаров с учетом специфики бизнеса. На базе платформы также автоматизировали сквозные процессы между подразделениями и организовали обмен данными со смежными системами. Это дало возможность объединить операции в едином цифровом пространстве и сократить объем ручного труда.

Вадим Пискунович, директор «Биотерра»: «Внедрение BPMSoft позволило упорядочить внутренние процессы и сократить количество согласований. Мы получили гибкий инструмент, который ускоряет выполнение повседневных задач и повышает качество управленческой отчетности».

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Дмитрий Сандригайло, директор «Би-Лоджик»: «Этот проект помог нам расширить отраслевую экспертизу и применить накопленный опыт в фармацевтическом сегменте – одном из наиболее динамично развивающихся в экономике Беларуси. Ранее наша команда работала с заказчиками в ритейле, промышленности и финансовом секторе. Новый кейс показал, что low-code подход позволяет учитывать специфику бизнес-процессов и требования регулируемых отраслей».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Для компаний с широкой номенклатурой и несколькими каналами сбыта особенно важна возможность быстро менять бизнес-процессы вслед за потребностями рынка. Low-code подход сокращает цикл таких изменений и обеспечивает развитие системы без длительной доработки отдельных компонентов. В результате цифровая среда быстрее адаптируется к новым задачам бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще