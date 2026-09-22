CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«АРМО-Системы» анонсировала двухпроекционный интроскоп «Неоскан» со столом оператора в комплекте

Компания «АРМО-Системы» анонсировала интроскопы 100100D для досмотра багажа, спортивного инвентаря и грузов. Установка оснащена двумя генераторами, формирующими изображения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что позволяет получать более полную информацию о содержимом досматриваемого предмета. Несмотря на большой рабочий проем (1000 х 1000 мм), рентгеновский интроскоп имеет сравнительно компактные габариты, облегчающие его размещение на объекте. Встроенный ИИ автоматически распознает до 35 типов запрещенных и потенциально опасных предметов, а шесть видеокамер обеспечивают дополнительный визуальный контроль багажа и грузов.

Большой рабочий проем дает возможность досматривать широкий перечень предметов на различных объектах. Благодаря размерам туннеля 1000 × 1000 мм этот рентгеновский интроскоп может пропускать через себя крупный багаж или спортивный инвентарь, а также посылки и различные виды грузов. Таким образом, «Неоскан 100100D» подходит для аэропортов, вокзалов, железнодорожных станций, таможенных постов, почтовых и транспортных служб и не только. При этом сравнительно компактные габариты для оборудования с таким размером туннеля облегчают размещение интроскопа на объекте.

Две проекции рентгеновского изображения позволяют получать больше информации при досмотре. Генераторы установлены под углом 90°, поэтому досматриваемый предмет одновременно анализируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это особенно важно при контроле плотно уложенных вещей и актуально для модели 100100D, поскольку тяжелые грузы и чемоданы зачастую укладываются хаотично и затем могут опрокидываться друг на друга. Отметим, что данный рентгеновский интроскоп Неоскан сертифицирован в соответствии с требованиями ПП РФ №969 для средств обеспечения безопасности на транспортных объектах.

Дополнительную информацию о грузах или багаже дают шесть встроенных видеокамер. Две камеры видеонаблюдения расположены перед туннелем, две — на выходе из него, еще одна установлена на рабочем столе оператора. Помимо этого, рентгеновский интроскоп снабжен камерой внутри туннеля (шестая камера), в отличие от аналогичной однопроекционной модели. Кадры полученного видео можно сопоставлять с рентгеновским изображением для подтверждения принадлежности багажа или груза, а также для разбора спорных ситуаций и выявления случаев подмены.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Рабочее место оператора поставляется в комплекте с интроскопом и оснащено двумя встроенными ЖК-мониторами с диагональю 21,5". На них отображаются результаты рентгеновского контроля и видео с подключенных камер, а сама организация рабочего места рассчитана на удобную обработку большого потока досматриваемых предметов. Немаловажно, что данный рентгеновский интроскоп предусматривает аутентификацию как по паролю, так и по лицу либо по отпечаткам пальцев. Таким образом, можно эффективно разграничивать доступ к оборудованию и использовать индивидуальные учетные данные сотрудников при работе с системой.

Новый рентгеновский интроскоп марки «Неоскан» уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще