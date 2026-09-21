GreenData упростила работу с документами, реестрами и навигацией

В новом обновлении low-code платформы GreenData появились дополнительные возможности для работы с электронными документами, реестрами и навигацией. Документы eDoc теперь можно восстанавливать из резервных копий через интерфейс, состав столбцов в реестрах формировать с помощью алгоритмов, а новый поиск по главному меню учитывает словоформы, опечатки и запросы в неправильной раскладке.

В eDoc теперь можно восстанавливать документы из резервных копий через интерфейс системы. В разделе «История изменений» пользователь видит сохраненные копии документа в режиме предпросмотра и может вернуть нужную версию за несколько кликов. После восстановления документ возвращается к выбранному состоянию вместе с содержимым и комментариями, а пользователи получают соответствующее уведомление. Эти обновления помогают быстрее устранять последствия случайных правок в файлах, быстро возвращаться к исходной версии документа в результате случайных изменений и сбоев, что снижает риски потери важных данных. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Помимо этого, для реестров появилась динамическая настройка столбцов. Так, с помощью алгоритмов можно менять не только названия колонок, но и их состав. Например, показывать разные поля в зависимости от года, выбранного сценария или другой бизнес-логики. Эти же настройки применяются при экспорте реестра в Excel. В результате администратору больше не нужно создавать отдельные реестры под разные варианты отображения данных – один реестр может адаптироваться под разные пользовательские и отчетные сценарии.

Еще одно обновление связано с навигацией по системе. Интеллектуальный поиск по главному меню теперь учитывает разные формы слов, исправляет опечатки и распознает запросы, введенные в неправильной раскладке клавиатуры. Это нововведение пригодится пользователям в крупных приложениях с большим количеством разделов, реестров и настроенных интерфейсов. Пользователю не нужно помнить точное название пункта меню, чтобы быстро перейти к нужной странице или действию.

«В корпоративных системах много времени теряется не на саму работу с данными, а на рутину – найти нужный раздел документа, открыть корректное представление, восстановить файл после ошибки. В текущем обновлении платформы мы проработали именно такие сценарии. Теперь пользователь может быстрее найти нужную версию документа и вернуться к работе в прежней версии редакции. Администратор гибче управляет составом реестров, а поиск по меню помогает ориентироваться в сложных приложениях без знания точных названий разделов», – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.