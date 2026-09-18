CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

При поддержке Сбербанка в Ленобласти запускают первый в России ИИ-проект по управлению АПК

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области. В рамках партнерства в регионе запустят первый в России пилотный проект по использованию генеративного искусственного интеллекта для цифровой трансформации агропромышленного комплекса (АПК). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области Александр Закурдаев и вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

В качестве технологической основы проекта выступит модель GigaChat от Сбербанка, которая поможет автоматизировать рутинные процессы и повысит скорость принятия управленческих решений в АПК Ленобласти. Цифровой помощник будет заниматься оптимизацией и проверкой документации по субсидиям для аграриев, а также подготовкой ответов на обращения сельхозтоваропроизводетелей.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением по Ленинградской области Северо-Западного банка Сбербанка: «Для «Сбера» этот проект еще раз подтверждает готовность региона к инновациям, а нейросети GigaChat – к решению сложных прикладных задач государственного уровня. Интеграция отечественной разработки в критически важную инфраструктуру демонстрирует зрелость российских AI-решений и курс страны на достижение технологического суверенитета».

Олег Малащенко, вице-губернатор Ленинградской области: «Агропромышленный комплекс Ленинградской области — один из самых инновационных в России. Мы внедряем цифровые технологии, которые позволяют отрасли идти вперед: ускорять принятие решений, автоматизировать процессы, повышать эффективность. Уверен, что этот пилотный проект даст региону новые возможности для развития».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще