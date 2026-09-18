CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Починить, перешить, перетянуть: каким вещам россияне дают вторую жизнь в 2026 году

Россияне все чаще обращаются к мастерам, чтобы продлить жизнь привычным вещам — от одежды и телефонов до кофемашин и посудомоек. Аналитики «Авито Услуг» изучили, какие услуги ремонта пользовались повышенным спросом в 2026 г. и какие из них особенно выросли за лето. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одежда стала главным долгожителем

Самая заметная динамика за год — у ремонта одежды. Спрос на услугу вырос на 30%, Россияне все чаще стали обращаться к специалистам, чтобы восстановить или подогнать уже имеющиеся вещи: заменить поврежденные элементы, изменить размер или посадку, обновить любимую одежду.

На втором месте по годовому росту — ремонт посудомоечных машин: +29%. Также заметно увеличилось количество обращений и за ремонтом телефонов — на 16% за год. Для гаджетов это особенно показательная динамика: смартфон используется ежедневно, поэтому даже небольшая поломка быстро превращается в необходимость обратиться к специалисту.

В топе растущих категорий также ремонт кофемашин (+15% за год) и часов (+10%). На 7% вырос спрос на ремонт варочных панелей.

Таким образом, среди лидеров годовой динамики оказались очень разные вещи — от одежды и часов до сложной бытовой техники. Объединяет их одно: это предметы, которыми люди пользуются регулярно, поэтому их исправность имеет практическую ценность.

Что чаще ремонтировали этим летом

Летняя динамика показывает немного другую картину. Если смотреть на изменение спроса в течение сезона, особенно заметно вырос интерес к ремонту телефонов — за последний месяц лета спрос прибавил 16%. Такую же динамику показали варочные панели: +16% за месяц. Еще один заметный летний рост пришелся на ремонт кофемашин — +6% за месяц. А посудомоечных машин на 9%. Спрос на ремонт стиральных машин вырос на 4%.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

При этом некоторые категории сохраняют стабильный уровень интереса. Спрос на ремонт холодильников остается примерно на том же уровне. Отдельно выделяется ремонт телевизоров. В целом спрос на услугу остаётся на сопоставимом уровне, но если сравнивать последний месяц лета, то количество обращений выросло на 8%.

Ремонт привычных вещей

Данные показывают, что тенденция к восстановлению вещей выходит далеко за пределы привычного ремонта бытовой техники. Одновременно растет интерес к ремонту одежды, телефонов, часов и кухонных приборов. Причем у разных вещей своя логика: одежду можно подогнать под изменившуюся фигуру или вернуть ей прежний вид, телефон — восстановить после повреждения, а сложную технику — снова привести в рабочее состояние.

В результате ремонт становится способом продлить срок использования самых разных вещей — от повседневных предметов гардероба до техники, которую сложно быстро заменить. В целом 2026 г. показывает устойчивый интерес к услугам, которые помогают не расставаться с привычными вещами из-за одной поломки или износа. А особенно быстро растут категории, где ремонт позволяет вернуть в использование предметы, которыми люди пользуются каждый день.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще