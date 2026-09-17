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«Газпром нефть» обсудила на TNF переход к интегрированным цифровым двойникам

Переход от отдельных цифровых решений к интегрированным двойникам обсудили на сессии «Нефтегазовый актив 2030: данные, цифровые двойники и автономные операции» Международного промышленно-энергетического форума TNF.

Сегодня «Газпром нефть» применяет цифровые модели и двойники для отдельных производственных задач. В компании развитие этих инструментов началось с создания функциональных цифровых решений и продолжилось их внедрением в реальные бизнес-процессы на месторождениях.

Следующим этапом может стать объединение отдельных моделей в сквозные системы управления активами. В таком случае цифровая среда сможет учитывать данные сразу о нескольких элементах месторождения — пластах, скважинах, оборудовании и инфраструктуре — и их взаимное влияние при принятии инженерных и операционных решений.

«Цифровые двойники постепенно становятся полноценным инструментом управления нефтегазовыми активами. Наша задача — объединить накопленные данные, модели и инженерную экспертизу в единую среду, которая помогает оценивать разные сценарии развития месторождений и принимать более обоснованные инженерные и операционные решения», — сказал руководитель Научно-технического центра «Газпром нефти» Александр Ситников.

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Для развития такого подхода необходимы единые правила работы с промышленными данными, общие стандарты цифровых моделей и инфраструктура, которая обеспечивает быстрый обмен информацией.

Еще одним направлением обсуждения стала автономизация процессов на промыслах и в бурении. Эксперты отметили, что уровень детализации цифровых моделей должен соответствовать конкретной производственной задаче и учитывать параметры, которые влияют на инженерные и экономические решения.

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