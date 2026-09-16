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«Северсталь-Проект» внедрил инструменты искусственного интеллекта на всех этапах проектирования

Проектный институт «Северсталь-Проект» внедрил инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации инженерных и управленческих задач. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Интеграция охватывает полный цикл работ: от обоснования инвестиций до выпуска документации и авторского надзора. Применение данных решений обеспечит прирост результативности без увеличения численности персонала, позволит улучшить качество проектов за счёт точного описания объектов и подготовит институт к переходу государственной экспертизы на машиночитаемые форматы.

«В основе инженерных решений «Северсталь-Проекта» лежит информационное моделирование: сегодня более 80% объектов «Северстали» ведутся с применением BIM/3D-координации. Именно эта цифровая среда стала фундаментом для внедрения ИИ-инструментов. Они снимают с инженеров рутинные операции и формируют узлы будущего цифрового двойника проекта, где вся информация об объекте существует в единой модели. AI-Ревизор автоматически находит несоответствия в документации со ссылкой на нормы, AI-ПК формирует структуру объекта и оценивает затраты, а AI-УЛ рассчитывает трудозатраты. Внедрение ИИ – стратегический переход к управлению жизненным циклом объекта, где мы опережаем требования рынка и задаем новые стандарты отрасли», – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

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В частности, в разработке ИИ-решений заняты сами сотрудники института – участники внутреннего сообщества «Амбассадоры генеративного ИИ». Они самостоятельно автоматизируют рутинные операции, рассчитывают пожарную нагрузку и управляют рисками. На сегодняшний день собрано около 20 таких проектов, часть из них уже внедрена в ежедневную работу. Также для удобства инженеров внедрены инструменты «единого окна» с готовыми сценариями, не требующие самостоятельного составления сложных запросов.

Все решения постоянно совершенствуются: накопленные данные и обратная связь автоматически повышают точность алгоритмов, формируя единый информационный контур – основу будущего цифрового двойника проекта.

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