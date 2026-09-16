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ИТ-экосистема «Лукоморье» представила «Яга Статьи 2.0» — с новой архитектурой и кратным ростом производительности

ИТ-экосистема «Лукоморье» выпустила новую версию «Яга Статьи» — системы для совместной работы с информацией и корпоративной документацией. В новой версии обновлена архитектура редактора, значительно повышена производительность при работе с большими статьями и увеличено количество пользователей, которые могут одновременно работать с одним материалом. Также в новой версии появился нативный Markdown и обновился интерфейс системы. Об этом CNews сообщил представитель «Лукоморья».

«Яга Статьи» — инструмент платформы «Яга», предназначенный для совместной работы команд с информацией. С его помощью пользователи создают и хранят документы, ведут базы знаний, готовят требования и аналитические материалы, описывают подходы к решению задач, формируют страницы-отчеты и работают с документацией в едином информационном пространстве.

Новая версия ориентирована прежде всего на крупные продуктовые и ИТ-команды, для которых объем корпоративной документации и количество участников рабочих процессов постоянно растут. В таких сценариях требования предъявляются не только к набору функций редактора, но и к его способности стабильно работать с большими статьями и большим количеством пользователей одновременно.

Одним из основных направлений развития «Яга Статьи 2.0» стало повышение производительности редактора. Совместная работа нескольких пользователей с одной статьей требует одновременной обработки большого количества операций: система должна корректно учитывать изменения участников, разрешать конфликты при редактировании, поддерживать отмену и возврат действий, а также операции с буфером обмена. При этом все изменения должны отображаться пользователям без заметных задержек.

В новой версии эти сценарии реализованы на обновленной архитектуре. При ее разработке команда «Лукоморья» отдельно проверила работу системы с большими объемами данных — для тестирования использовалась одна из наиболее крупных статей нашего клиента с сотнями таблиц, содержащими системные требования. На такой статье производительность основных операций удалось увеличить в десятки раз по сравнению со Статьями 1.0. Дополнительное тестирование показало, что при одновременной работе более 100 пользователей с одной статьей система сохраняет высокую стабильность и малое время отклика.

В результате в «Яга Статьи 2.0» количество пользователей, которые могут одновременно работать с одной статьей, увеличено в 10 раз по сравнению с версией 1.0. Масштабируемость приложения также выросла: количество одновременных сессий увеличено в 20 раз — до более 10 тыс.

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«При разработке новой версии мы исходили из того, что крупным командам недостаточно просто удобного редактора. По мере роста компании увеличиваются объемы документации, число пользователей и интенсивность работы с информацией. Поэтому архитектуру “Яга Статьи” нужно было сделать устойчивой к таким нагрузкам с запасом на дальнейшее развитие продукта. Мы сфокусировались на самых сложных сценариях совместного редактирования и получили существенный прирост производительности без потери стабильности работы системы», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

В «Яга Статьи 2.0» команда также продолжила развитие пользовательских возможностей продукта. В редакторе появился нативный Markdown — теперь пользователи могут использовать синтаксис Markdown непосредственно при создании и редактировании статей. Это особенно удобно для технических специалистов и продуктовых команд, которые используют Markdown в своей ежедневной работе с документацией.

Кроме того, существенно переработан интерфейс и пользовательский опыт (UI/UX). Обновление затронуло взаимодействие с редактором и работу с содержимым статей, сделав систему более удобной для ежедневной совместной работы.

«Яга Статьи» является частью платформы «Яга» — решения ИТ-экосистемы «Лукоморье» для управления полным жизненным циклом создания ИТ-продуктов: от формирования идеи и постановки задач до разработки и выхода продукта на рынок. Платформа предназначена для средних и крупных ИТ-команд и объединяет инструменты для управления задачами, работы с информацией и аналитики. «Яга Статьи» соответствует требованиям российского законодательства в части обработки персональных данных и поддерживает миграцию контента с западных решений.

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