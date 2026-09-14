«Фарадей» и «Элемент 5 Нефтегаз» заключили партнерство и внедряют ИИ на предприятиях ТЭК

«Элемент 5 Нефтегаз», интегратор цифровых решений для нефтегазового сектора, и российская ИИ-платформа «Фарадей», программный продукт компании «Сапран», заключили партнерское соглашение и начинают совместное внедрение ИИ-технологий на предприятиях ТЭК. Об этом CNews сообщил представитель «Сапрана».

«Элемент 5 Нефтегаз» выступает поставщиком ИИ-платформы и осуществляет ее внедрение в инфраструктуру, обеспечивая интеграцию с корпоративными системами («1С», ERP, СЭД и пр.) и встраивая решения в процессы заказчика. Команда «Фарадей» выполняет первоначальную настройку платформы под задачи клиентов, автоматизируя работу с данными различных форматов — от документов и договоров до чертежей и спецификаций.

Технологические возможности «Фарадей» позволяют объединить информацию различных систем предприятия на уровне единого интеллектуального слоя. Платформа автоматически адаптирует агентов под меняющийся контекст задач, настройка цепочек действий происходит без написания кода — на основе внутренних регламентов и методологий клиента и без привлечения разработчиков. Как корпоративный продукт «Фарадей» разворачивается в инфраструктуре заказчика (on-premise) с соблюдением всех требований к безопасности и локализации данных, что гарантирует соответствие стандартам деятельности государственных компаний и предприятий ТЭК.

«Приватная облачная версия платформы размещается на мощностях ключевых ЦОД России, что технически позволяет запустить инференс на территории страны и обеспечить стабильность и безопасность работы продукта. Мы также разработали Public Edition, более доступную версию платформы, которая сохранила ключевую функциональность и ориентирована на небольшие бизнесы и стартапы», – отметил Никита Ильин, директор департамента AI компании «Сапран».

«Текущий запрос рынка энергетических компания – в увеличении отдачи существующих активов и снижении операционных расходов. В такой ситуации предложение ИИ-инструментов позволяет нашим заказчикам решить главную задачу – повысить маржинальность их бизнеса без больших капитальных затрат и получить быстрый экономический эффект с существующим ИТ-ландшафтом и историческими данными. Благодаря партнерству с «Сапран» и использованию их прикладной платформы, мы можем предложить рынку решения, которые поддерживают широкий спектр задач в цепочке создания ценности бизнеса ТЭК: от инжиниринга с требованием поддержки высокопроизводительных расчетов моделирования и до сопровождения задач основного производства добычи или нефтесервисов, требующих оперативного реагирования или масштабной оркестрации высокотехнологичных решений. При этом для нас всегда крайне важным остается качество выполнения работ, и мы рады, что платформа позволяет не терять его даже при многократном ускорении», – сказал Сергей Колесников, руководитель проектного офиса «Элемент 5 Нефтегаз».

«Заключение партнерства с «Элемент 5 Нефтегаз» – стратегически важный этап для нас. Мы начинаем активно развивать вендорскую составляющую и переходим к системной партнерской модели. Соглашение с «Элемент 5 Нефтегаз» – первый шаг в нашей партнерской программе и старт масштабирования «Фарадей» на широкий рынок через отраслевых интеграторов. Совместно с «Элемент 5 Нефтегаз», который обладает уникальной экспертизой в секторе ТЭК, мы сможем оперативно и успешно внедрить платформу у заказчиков и подтвердить ее ценность, в том числе для решения сложных производственных задач компаний нефтегазовой отрасли», – сказал Андрей Митюков, исполнительный директор компании «Фарадей ИИ».