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Пользователи «Битрикс24» смогут работать с сервисом через «Алису AI для бизнеса»

Делегирование повседневных рабочих задач ИИ-агентам становится стандартной практикой работы. С «Битрикс24» можно работать как через стандартный интерфейс и встроенного агента BitrixGPT, так и через внешних ИИ-агентов: «Битрикс24 Коворк/Код», Сlaude, Codex. Теперь этот список дополнился новым решением: в чате с «Алисой AI для бизнеса» можно будет обращаться к данным «Битрикс24», анализировать информацию из CRM и управлять задачами. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

«Алиса AI для бизнеса» — ассистент, который доступен клиентам «Яндекс 360». Ему можно поручать многосоставные задачи, а для их решения он подключается к другим сервисам и выполняет сложные цепочки действий. С согласия пользователя ИИ-ассистент может самостоятельно запрашивать необходимую информацию в сторонних источниках, например, «Битрикс24». При этом доступ к данным будет ограничен правами пользователя, который подключает «Алису AI» для бизнеса к «Битрикс24».

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Для подключения пользователь выбирает в настройках «Алисы AI для бизнеса» плагин «Битрикс24» и авторизуется через вайбкод-платформу с помощью своей учетной записи для входа в сервис. «Алиса AI для бизнеса» по API-ключу сама обратится к «Битрикс24» и выполнит нужную задачу, например, соберет данные из CRM в нужных разрезах: по состоянию воронки в целом, по количеству конверсий или объему выручки по каждому менеджеру. Запросы можно задавать на естественном языке, например: «Разложи выставленные и неоплаченные счета по ответственным» или «По каждому менеджеру покажи, сколько сделок он взял в работу и сколько довел до успеха за квартал».

«Алиса AI для бизнеса» доступна в вебе и мобильном приложении, а также в виде виджета в «Яндекс Почте». Вне зависимости от того, какой интерфейс выберет пользователь, работа с «Битрикс24» ведется на естественном языке непосредственно в чате.

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