Astra Flatpak в составе Astra Linux сертифицирована как средство контейнеризации

«Группа Астра» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России, подтверждающего, что Astra Flatpak является средством контейнеризации первого, максимального, класса защиты и соответствует предъявляемым регулятором требованиям по безопасности информации.

Добавление Astra Flatpak стало одним из ключевых нововведений оперативного обновления Astra Linux 1.8.6. В основе технологии — единый формат пакетов, работающий в изолированной среде. Это не только обеспечивает безопасность, но и решает задачу согласованности жизненных циклов операционной системы и прикладного ПО.

Сертифицированное решение «Группы Астра» отличает повышенный уровень защиты и удобство: администрирования: добавление и удаление репозиториев, управление правами и политиками запуска доступны из графического менеджера или командной строки, а подготовка пакетов упрощена благодаря отдельной утилите, удобной как для разработчиков ПО (ISV), так и для заказчиков. Реализована интеграция с механизмами безопасности Astra Linux, включая замкнутую программную среду, мандатный контроль целостности и мандатное разграничение доступа. В Astra Flatpak встроен сканер уязвимостей для проверки приложений и сред выполнения на известные уязвимости.

Доработки по безопасности информации позволили технологии от «Группы Астра» успешно пройти испытания в системе ФСТЭК России. Таким образом, интеграция Astra Flatpak в операционную систему не потребовала компромиссов в части безопасности: сохранив высокий уровень защищенности сертифицированной ОС, разработчики смогли донести до заказчиков основную ценность технологии — кросс-версионную совместимость прикладного ПО с различными обновлениями Astra Linux и других дистрибутивов.

«Для нас Astra Flatpak — это в первую очередь способ сделать развитие ИТ-экосистемы предсказуемым и для заказчиков, и для разработчиков. Несогласованность жизненного цикла прикладного ПО со сроками обновления инфраструктуры приводило к ситуации, когда развитие ОС и приложений тормозит друг друга. Мы надеемся, что наша технология даст вендорам больше свободы в развитии продуктов для Astra Linux, а заказчикам — возможность своевременно обновлять инфраструктуру, не опасаясь простоя и сбоя в работе привычных инструментов», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Такой результат достигается за счет единого формата пакетов и запуск приложений в контролируемой среде. Приложения, упакованные в формат Astra Flatpak, могут сохранять работоспособность при переходе между обновлениями Astra Linux, даже если их адаптация к ней еще не завершена. Благодаря этому разработчикам ПО не требуется проводить одинаковый объем адаптации и тестирования приложения для каждой новой версии операционной системы: приложение может поставляться независимо от системного окружения. Это сокращает трудозатраты на поддержку различных версий ОС и помогает разработчикам быстрее выводить свои продукты для пользователей Astra Linux.

Позитивный эффект для организаций, использующих российскую операционную систему, выражается в расширении предложения совместимого прикладного ПО, а также в возможности переносить на современные версии ОС и собственные legacy-приложения без необходимости дорабатывать их.