«Гравитон» и ITKey представили российский стек для инфраструктуры и ИИ с поставкой от 24 часов

Компании «Гравитон» и ITKey представили готовый российский программно-аппаратный стек, который упрощает переход компаний на отечественную инфраструктуру и сокращает путь от выбора решения до запуска. В единый контур вошли серверы «Гравитон» С2122И и платформа виртуализации KeyVirt от ITKey, а в качестве слоя хранения была выбрана программно-определяемая СХД uStor от Mind Software. Решение поставляется в срок от 24 часов, снижает интеграционные риски и масштабируется от трех серверов для малого бизнеса до промышленных кластеров для крупных компаний и объектов КИИ. Для задач облачного управления и ИИ предусмотрена версия на базе платформы ITKey KeyStack со специализированным ИИ-ассистентом.

Решение отвечает на один из ключевых запросов российского рынка: компаниям нужна замена импортной инфраструктуры, которая закрывает сразу вычисления, хранение данных и виртуализацию. После ухода западных вендоров бизнесу, промышленным предприятиям и госсектору приходится менять базовый инфраструктурный контур, от которого зависят корпоративные сервисы, производственные системы, резервирование и развитие ИИ-нагрузок.

«Для компаний сегодня важна не только замена отдельных импортных компонентов, но и возможность быстро получить готовую инфраструктурную основу. В совместном решении серверы «Гравитон» С2122И выступают аппаратной базой для отказоустойчивых кластеров, программно-определяемого хранения и ресурсоемких нагрузок. Результаты тестирования показали стабильную совместную работу компонентов, что подтверждено протоколами. Такой стек можно развернуть от трех серверов и дальше масштабировать под задачи крупной инфраструктуры», – отметил Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

Аппаратной основой решения выступают серверы «Гравитон» С2122И. Это двухпроцессорная платформа на модульной архитектуре, поддерживающая до 12 NVMe-накопителей. Серверы подходят для создания производительных кластеров виртуализации, программно-определяемых хранилищ и инфраструктуры для ресурсоемких нагрузок.

За хранение данных отвечает Mind uStor — программно-определяемая система хранения для построения распределенного хранилища на стандартном серверном оборудовании. Благодаря uStor конфигурация стека может включать от 3 до 64 серверов без изменения архитектуры: начать можно с компактного кластера в одной стойке и при необходимости масштабировать хранилище. При использовании соответствующей аппаратной конфигурации с высокопроизводительными NVMe-накопителями и сетью с необходимой пропускной способностью система обеспечивает производительность, достаточную для широкого спектра современных приложений. Кроме того, решение не требует специализированной команды и может быть быстро введено в промышленную эксплуатацию без дополнительного переобучения сотрудников.

«Один из ключевых принципов построения современной инфраструктуры – это возможность масштабировать ее без усложнения архитектуры. Именно для решения этой задачи в слое хранения в решении используется программно-определяемая СХД uStor. Благодаря uStor можно начать с относительно небольшой конфигурации, которая способна обеспечить высокий уровень производительности и отказоустойчивости, а затем постепенно наращивать ресурсы по мере роста нагрузки со стороны корпоративных сервисов и приложений и увеличения объемов хранения», – сказал Антон Груздев, генеральный директор Mind Software.

Платформа виртуализации ITKey KeyVirt обеспечивает запуск и управление виртуальными машинами, отказоустойчивость, распределение нагрузки и живую миграцию между физическими хостами. По результатам испытаний KeyVirt показала минимальное снижение производительности CPU по сравнению с работой на физическом сервере без слоя виртуализации. Платформа совместима с различными системами хранения данных и подходит для инфраструктур, где важны производительность, непрерывность сервисов и предсказуемая миграция с импортных решений.

«Виртуализация и облачное управление стали базовым слоем современной инфраструктуры. KeyVirt закрывает задачи производительности, отказоустойчивости, распределения нагрузки и живой миграции виртуальных машин. В варианте с KeyStack компании получают единую точку управления кластерами любого масштаба, а ИИ-ассистент помогает быстрее анализировать события, разбирать инциденты и поддерживать стабильную работу инфраструктуры», – сказал Алексей Ермошин, директор по продукту ITKey.

Для крупных и распределенных инфраструктур партнеры также предлагают вариант решения на базе облачной платформы ITKey KeyStack. Она обеспечивает централизованное управление вычислительными ресурсами, хранилищами и сетевой инфраструктурой, автоматизацию развертывания сервисов, мониторинг, логирование и масштабирование кластеров. KeyStack поддерживает гибридные сценарии, в которых одновременно используются виртуальные машины и контейнеризированные приложения. Платформа уже применяется в крупных инсталляциях, совокупно превышающих 30 тыс. хостов.

В KeyStack интегрирован специализированный ИИ-ассистент для инженерных служб и технической поддержки. Он анализирует состояние инфраструктуры, помогает разбирать инциденты, формирует рекомендации по устранению сбоев и настройке системы. Такой подход снижает нагрузку на администраторов и ускоряет работу с инфраструктурными событиями.

Совместное решение прошло цикл функционального и нагрузочного тестирования на серверах «Гравитон» С2122И. Протоколами испытаний подтверждена стабильная работа компонентов стека, совместимость с различными операционными системами и готовность решения к промышленной эксплуатации.

В результате компании получают единый российский стек для вычислений, хранения данных, виртуализации и облачного управления. Он помогает заменить импортные платформы, снизить зависимость от зарубежных лицензий и технической поддержки, сократить занимаемое место в ЦОДе, уменьшить нагрузку на администраторов и развивать инфраструктуру без привязки к западным процессорным архитектурам.