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«СберСити Техстрой» возводит цифровое пространство в Directum Lite

С помощью СЭД для среднего и малого бизнеса Directum Lite компания по строительству элитного жилья «СберСити Техстрой» на 60% снизила трудозатраты на документооборот. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

«СберСити Техстрой» внедрила Directum Lite, чтобы автоматизировать внутренние процессы, ускорить согласование документов между строительными площадками и офисом. Теперь файлы фиксируются в системе, подписываются электронной подписью внутри компании и затем направляются подрядчику. Кроме договорной работы, в электронный формат перевели управление проектами, делопроизводство и финансовый архив. Обновление также сократило расходы на бумагу и печать.

Согласование, подписание и передача договоров контрагенту в СЭД занимает до двух дней. Раньше процесс мог инициировать только юридический отдел, и было сложно отследить, когда будет запущен документ. Теперь согласование запускается проектными командами и профильными подразделениями.

С помощью Directum Lite компания снизила нагрузку на сметный отдел. До внедрения специалисты получали по электронной почте множество актов о необходимости изменений в сметной документации и было сложно отследить их статус. Теперь инициировать изменения в договоре может только руководитель или команда проекта, специалисты не обрабатывают документы, не касающиеся их профиля. Также сметчики самостоятельно выбирают объекты для работы, поэтому менеджеру не нужно вручную распределять задачи.

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Кроме того, в системе организовали реестр платежей с возможностью просматривать статус оплаты онлайн и фильтровать по объектам или контрагентам.

После внедрения Directum Lite трудозатраты на документооборот снизились на 50–60%. В планах — перевести в электронный формат согласование актов выполненных работ.

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