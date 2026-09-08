«Боцман» заменит Docker в инфраструктуре НИВЦ МГУ

Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ) МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал платформу контейнеризации «Боцман» (входит в «Группу Астра») по итогам конкурентной закупочной процедуры. Решение станет частью инфраструктуры первой очереди нового центра обработки данных университета, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы. Флагманский продукт российского разработчика заменит Open Source-платформу Docker, которая использовалась в центре ранее. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

НИВЦ МГУ несколько лет развивает информационные системы на базе контейнерных технологий. За это время число приложений и их масштаб выросли настолько, что классического Docker, установленного на отдельных серверах, стало недостаточно: такая схема остаётся, по сути, односерверной, и при расширении инфраструктуры каждым узлом приходится управлять отдельно. Именно эта задача — переход от разрозненного ручного администрирования к централизованно управляемой промышленной контейнерной платформе — стала отправной точкой проекта.

Платформа «Боцман» решает для НИВЦ МГУ сразу несколько задач.

Первая — централизация администрирования: вместо управления отдельными экземплярами Docker команда получает единую точку контроля над кластером с возможностью масштабирования без пропорционального роста трудозатрат.

Вторая — снятие узкого места в процессах разработки. Сегодня любое изменение проходит по длинной цепочке «разработчик — системный администратор — проверка», что замедляет вывод сервисов. Платформа позволяет делегировать часть административных функций непосредственно рабочим группам: подразделения получают изолированные рабочие области с заданными квотами по ресурсам и работают в них самостоятельно, привлекая службу эксплуатации только для особых случаев — например, для выделения публичных адресов.

Третья — стратегическая. В перспективе НИВЦ МГУ рассчитывает выступать для факультетов и подразделений университета в роли внутреннего сервис-провайдера, предоставляя им ресурсы контейнерной платформы как готовую услугу. Такая модель невозможна без развитых механизмов разграничения прав, квотирования и мультитенантности.

Отдельный блок требований связан с безопасностью. Информационные системы МГУ содержат самые разнообразные персональные данные, поэтому к платформе контейнеризации предъявлялись повышенные требования: российское происхождение, наличие сертификата ФСТЭК России и гарантированная защита от возможных утечек. Для НИВЦ МГУ это вопрос не только соответствия требованиям регуляторов, но и практического снижения рисков.

Важным фактором оказалась и технологическая однородность. НИВЦ МГУ применяет Astra Linux с 2016 г. — задолго до того, как переход на отечественные ОС стал обязательным, — разворачивает виртуализацию на базе ПК «СВ Брест» и внедряет платформу Termidesk для удалённого доступа к приложениям. «Боцман» логично встраивается в этот стек: заказчик получает предсказуемую совместимость и единый контур ответственности производителя вместо «зоопарка» решений от разных поставщиков.

«Проект НИВЦ МГУ — показательный пример зрелого подхода к контейнеризации: заказчик приходит к платформе не ради технологической моды, а потому что вырос из односерверных инструментов и хочет управляемости, безопасности и понятной модели предоставления ресурсов внутренним заказчикам. Нам особенно важно, что платформа встраивается в уже сложившийся у университета технологический контур: заказчик не собирает инфраструктуру из несовместимых частей, а получает согласованный стек и одного ответственного вендора. Мы рассчитываем, что вместе с НИВЦ МГУ пройдём весь путь от первого сервера до полноценного внутреннего сервиса для подразделений МГУ», — сказал Руслан Шагалиев, коммерческий директор компании «Платформа Боцман».

«Информационные системы МГУ содержат большой объём персональных данных, поэтому выбор платформы контейнеризации для нас — это вопрос не только удобства, но и безопасности. «Боцман» имеет российское происхождение, сертификат ФСТЭК и позволяет нам контролировать все процессы на уровне политик доступа и квотирования. Это полностью соответствует нашей стратегии построения доверенной инфраструктуры», — сказал Василий Шоков, ведущий программист лаборатории информационных систем НИВЦ МГУ.