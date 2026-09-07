Программные продукты «СиСофт Девелопмент» закрывают полный цикл проектирования в электроэнергетике, химической и пищевой промышленности

Компания «СиСофт Девелопмент» разрабатывает программное обеспечение с применением технологий информационного моделирования (ТИМ) для проектирования и 3D-моделирования технологически сложных объектов, в том числе в электроэнергетике, химической и пищевой промышленности. Программный комплекс Model Studio CS, среда общих данных «CADLib Модель и Архив», «MS Навигатор» и расчетный комплекс EnergyCS охватывают основные задачи инженерного проектирования – от отдельных дисциплин до комплексной работы над цифровой моделью объекта. Практика применения продуктов на реальных проектах подтверждает их эффективность в едином проектном процессе. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

Большинство разделов проектирования схожи независимо от отрасли, однако каждая из них имеет свою специфику: технологические процессы, особые классы оборудования, требования к промышленной, экологической или санитарной безопасности, сценарии модернизации производств. Продукты «СиСофт Девелопмент» позволяют реализовывать типовые сценарии и при этом адаптироваться к задачам конкретной отрасли и объекта.

Предложение компании – не набор разрозненных программ для отдельных дисциплин, а интегрированная экосистема для совместной работы над проектами. В программный комплекс Model Studio CS входят программные продукты для архитектурно-строительного, технологического, электротехнического и других разделов: каждый решает конкретную задачу и применяется как самостоятельно, так и в связке с остальными. «CADLib Модель и Архив» обеспечивает управление инженерными данными, «MS Навигатор» – визуализацию и инспекцию модели. Вместе с комплексным стандартом внедрения ТИМ, описывающим роли участников, правила управления данными, контроль качества и жизненный цикл цифровой модели, программный комплекс образует систему проектирования – от отдельного проекта до корпоративного стандарта.

Электроэнергетика: практика АО «УралТЭП»

Продукты «СиСофт Девелопмент» применяются для проектирования электроэнергетических объектов различных типов: от объектов генерации (АЭС, ГРЭС, ТЭЦ) и трансформации (подстанции) до передачи электроэнергии потребителю (ЛЭП). Среди ключевых задач отрасли – проработка генплана, увязка инженерного оборудования со строительной частью, проектирование молниезащиты, расстановка опор и расчеты воздушных линий.

В АО «УралТЭП» решение о переходе на отечественную технологию принималось после комплексной оценки различного программного обеспечения. Определяющим фактором стала возможность одной линейки закрыть потребности инженеров разных специальностей. Сегодня специалисты компании работают в Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив» над проектами ТЭС, ГРЭС и ПГУ.

Настройка правил проверки на коллизии позволяет отделить конструктивные сочленения от реальных пересечений и сосредоточить внимание проектировщиков на реальных коллизиях. По запросу организации разработчик добавил в отчет о коллизиях связь с объектами структуры проекта, что позволило анализировать их в привязке к комплектам документации.

Отдельное направление – работа с данными лазерного сканирования при реконструкции действующих объектов: модель с выделением заменяемых элементов позволяет сохранять действующие несущие и подвесные системы, что напрямую снижает стоимость реконструкции. Электротехнические расчеты автоматизирует EnergyCS, в том числе расчеты установившихся режимов, токов короткого замыкания, потерь в сетях и перспективных режимов с учетом развития сети.

Химическая промышленность: практика КАО «Азот»

В проектировании химически опасных производственных объектов критически важна непротиворечивость решений – геометрическая, функциональная, нормативная, междисциплинарная, временная и информационная. Высокая плотность компоновки оборудования, непрерывность процессов, работа с опасными веществами и повышенные требования к промышленной и пожарной безопасности делают цену проектной ошибки особенно высокой.

КАО «Азот» применяет Model Studio CS «Трубопроводы», «Строительные решения», «Кабельное хозяйство», «Отопление и вентиляция», «Водоснабжение и канализация», а также «CADLib Модель и Архив».

Технология эффективна и на локальных задачах. Например, при замене насосов уплотняющего масла воссоздание узла в модели заранее выявило коллизии изготовленных металлоконструкций и обвязки, что исключило риск несобираемости и срыва сроков ремонта. Трехмерная модель дает и то, что недостижимо в 2D: взрывоопасные зоны визуализируются в пространстве, поэтому пересечение датчиков с ними определяется точно, а не оценочно.

Благодаря «CADLib Модель и Архив» результаты проектирования в Model Studio CS доступны всем участникам, что помогает координировать работу специалистов и поддерживать актуальность информации. Инженеры могут быть более уверены в своих решениях, ГИПы – опираться на достоверную информацию, работы на площадке выполняются без переделок, а заказчик получает объект в срок и без перерасхода бюджета.

Пищевая промышленность

Проектирование пищевых производств требует одновременного учета технологических линий, трубопроводов, строгих санитарных норм и разделения потоков сырья, готовой продукции и отходов. При плотной компоновке, характерной для пищевых производств, смещение даже одного элемента может повлиять на весь комплекс проектных решений.

Model Studio CS «Технологические схемы» позволяет разрабатывать схемы на основе единой базы условных графических обозначений: элементы содержат атрибутивный состав, поэтому выноски, легенды и табличные документы формируются автоматически, а схема служит источником данных для трехмерной компоновки.

Оборудование собирается в параметрическом конструкторе из компонентов библиотеки (корпуса, днища, опоры, штуцеры), которую пользователь может пополнять самостоятельно. Функционал Model Studio CS, «CADLib Модель и Архив» и «MS Навигатор» позволяет контролировать санитарные расстояния, выявлять пересечения оборудования с конструктивом здания и вносить изменения при модернизации линий без потери согласованности данных между разделами.

Применение продуктов «СиСофт Девелопмент» позволяет проектным организациям сокращать объем ручных операций, вносить изменения без пересборки проекта, ускорять выпуск документации и снижать риски замечаний при экспертизе, а также рассинхронизации между разделами.